Casa de Vidro: Gabriel conta história curiosa sobre o dia que ficou com Anitta

Que Gabriel Tavares, participante da Casa de Vidro do BBB 23, já ficou com Anitta, isso o Brasil inteiro já sabe. Mas o participante resolveu contar detalhes sobre como isso rolou. "Tinha uma música que falava: 'Vou c*mer a Anitta antes de morrer'. E eu fiz um vídeo de lifestyle, de treino, como eu sempre faço, usando essa música", disse ele. Gabriel contou que o vídeo acabou chegando ao conhecimento da cantora, que mandou mensagem.

"A gente conversou em dezembro, falando: 'A gente se encontra o dia que der'", disse ele. Gabriel também recordou que, meses depois, Anitta o avisou que estava em sua cidade. "Nessa hora, eu tremi as pernas", contou Gabriel. O brother continuou: "Foi legal pra car*lho. Eu tava tremendo até encontrar ela. Depois foi super de boa, me tratou super bem, foi 'mó' da hora. E aí rolou", disse Gabriel.

O participante também contou uma história um tanto curiosa sobre esse dia. "Ela contou num talk show gringo que ela mijou no braço de um parceiro meu. A gente tava na van, e ele falou: 'Eu preciso parar, preciso fazer um xixi'. Paramos a van, desce eu e esse amigo. Aí ele foi mijar na árvore e falou: 'Essa árvore tem espinho?', e eu fui ver o braço dele e tinha um verde. Ele tinha encostado numa taturana", contou Gabriel. Ele seguiu: "Ele chegou na van e falou: 'Alguém tem que fazer xixi no meu braço, tem que ser xixi de celebridade'. Ela falou: 'Se você calar a boca, eu mijo no teu braço'", disse ele. “Foi o dia mais legal da minha vida”, finalizou.

