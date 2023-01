Casa de Vidro: Gabriel e Giovanna discutem e participante a chama de "VTzeira"

A- A+

Choro, confissões, segredos revelados e muito mais. Isso foi tudo o que rolou em pouco mais de 24 horas da Casa de Vidro do BBB 23. E no início da tarde desta quarta (11), Giovanna colocou pra fora tudo que estava sentindo sobre suas polêmicas que vieram à tona nas redes sociais.

"Vamo, po*rra! Chega! Chega dessa po*rra! Tô sendo legal, tô sendo boazinha. Vai tomar no c*, p*rra! Quer me odiar? Agora sim, agora pode me odiar", disse ela. Giovanna foi trocar de microfone e voltou falando com o público: "Eu cansei de ficar calma. Todo mundo fala: 'Fica calma'. Aguenta, aguenta aqui! Eu duvido, duvido que alguém aguente a p*rra que eu tô aguentando há dois dias! Tô aqui pra ser louca mesmo. Big Brother não é isso? Vocês não queriam entretenimento? Vocês querem ver planta? Não? Então pronto", disse ela, desabafando.

Gabriel, então, decidiu dar um toque na colega de confinamento. "Para de falar disso, não dá bola para isso. Deixa passar, se não você vai ficar como 'vtzeira'. A galera está achando chato". Giovanna respondeu que não sabe deixar para lá e que nenhum dos outros três confinados estão sentido o que ela sente. "Você é blindado, eu não consigo ser. Como você levaria se alguém te chamasse de mentiroso? Prefiro ser uma 'vtzeira' do que uma planta", respondeu.

E o participante continuou: "A gente já ouviu essa história várias vezes. Você já se justificou uma vez, está ótimo. Quanto mais você falar... Você está falando aqui, a galera de lá está te zoando. Se alguém te perguntar, passa batido".

Veja também

BBB 22 Gil do Vigor, Tati Pink e Daniel Rolim: relembre os pernambucanos que já passaram pelo BBB