BBB 23 Casa de Vidro: Renan Bolsonaro insinua que Gabriel Fop teria se vendido para entrar no reality Após ser questionado pelo público, participante da Casa de Vidro nega ter vinculo com filho do ex-presidente

O Big Brother Brasil 23 iniciou sua programação na manhã da terça-feira (10) com a divulgação da Casa de Vidro. Já no primeiro dia alguns participantes foram envolvidos em polêmicas.

Uma delas envolvia o modelo e administrador Gabriel Tavares, que foi questionado pelo fato de Renan Bolsonaro o seguir no Instagram. O brother explicou que não sabe o porquê do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro estar seguindo ele e que não retribui o follow.

Uma equipe de um site de jornalismo foi até o local da Casa de Vidro para “entrevistar” o confinado que foi questionado sobre seu voto nas eleições presidenciais de 2022, o modelo então fez o 13 com as mãos, afirmando que votou no atual presidente Lula.

“Você acha que eu sou amigo dele? Se eu fosse amigo dele, eu seguiria ele de volta. Eu não sei, tenho bastante seguidores lá. Quem não deve, não teme. Às vezes, ele gosta do meu conteúdo e tal, o pai dele ficaria puto se soubesse que ele me segue”, relatou o brother.

Renan logo se manifestou e comentou em uma publicação de uma página de fofocas que falava sobre o assunto.

Em sua resposta, o filho do ex-presidente insinuava que o modelo teria “se vendido” para conseguir a vaga no reality e que antes de entrar no confinamento teria deixado de segui-lo.

O assunto tem repercurtido no Twitter, gerando vários memes envolvendo os dois.

