CINEMA Casa do filme "Esqueceram de Mim" está à venda por R$ 27 milhões; veja fotos Imóvel foi comprado em 2012 no valor de US$ 1.585 milhões

Cenário do filme "Esqueceram de Mim" (1990), a casa onde Macaulay Culkin montou armadilhas para se proteger de assaltantes está à venda nos EUA por US$ 5,250 milhões (R$ 27 milhões). Em 2012, a residência de tijolos vermelhos foi comprada pelo casal Tim e Trisha Johnson, que pagou US$ 1,585 milhões (R$ 8,2 milhões) no imóvel.

A informação foi divulgada no último sábado pela imobiliária Coldwell Banker Realty, responsável pela venda do imóvel. Segundo o anúncio, a casa, localizada em Ilinóis, nos EUA, foi construída em 1921, com uma área de 847 m² em um terreno de 2.161 m². Com cinco quartos, seis banheiros, quadra esportiva e uma ampla sala de estar, o imóvel ficou conhecido mundialmente em 1990 ao servir como cenário do sucesso natalino estrelado por Macaulay Culkin. Ainda com nove anos na época, Culkin deu vida ao pequeno Kevin, um garoto de oito anos deixado para trás pela família que decidiu viajar para a França no Natal. O jovem se vê obrigado a defender a casa de ladrões, e constrói diversas armadilhas nos cômodos da casa.

Os atuais proprietários da residência, Tim e Trisha Johnson, deram uma entrevista ao jornal The Wall Street Journal contando que não sabiam da história da casa quando foram visitá-la pela primeira vez. O casal também disse estar acostumado com fãs dos filmes gritando pelo nome de Kevin do lado de fora da casa.





"Esse carinho dos fãs traz uma energia boa para a nossa casa, nos sentimentos parte da história do filme", afirmou Trisha ao The Wall Street Journal.



No anúncio da venda, a imobiliária definiu o imóvel como uma “casa de férias dos sonhos” e afirmou que a compra é uma rara oportunidade para “possuir uma das residências de cinema mais icônicas da cultura pop americana”.





Cena de Esqueceram de mim — Foto: Reprodução

“A residência em si é uma obra-prima de estilo tradicional, com uma planta fluida repleta de calor, personalidade e detalhes elaborados”, afirma a imobiliária.

A estrutura original do imóvel foi mantida. No hall de entrada, há uma escadaria que leva aos andares superiores e, no mesmo nível, encontram-se a sala de estar e a sala de jantar. Segundo a imobiliária, esses espaços continuam inalterados. Em 2018, o casal realizou uma grande reforma, expandindo o porão e instalando uma quadra esportiva e um pequeno cinema com sete poltronas. O local possui uma réplica da casa feita de Lego, além de uma figura de Kevin, também em Lego. Eles também adicionaram varandas com lareiras em ambos os lados da casa.

