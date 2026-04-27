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TELEVISÃO Casa do Patrão começa nesta segunda (27): entenda dinâmica de novo reality show de Boninho Programa apresentado por Leandro Hassum estreia nesta segunda (27), ao vivo, às 22h30

Uma semana após o fim do BBB 26, na TV Globo, estreia outro reality show de confinamento, mas desta vez na Record e no Disney+: "A casa do patrão". Sob o comando de Boninho, ex-Big Boss do reality global, e com apresentação de Leandro Hassum, o programa começa nesta segunda-feira (27), ao vivo, às 22h30, na TV e no streaming, e terá exibição diária no mesmo horário.

O programa traz 18 anônimos disputando um prêmio de R$ 2 milhões e se revezando entre três casas: a do Patrão, do Trampo e da Convivência. A primeira é mais cobiçada, cheias de privilégios.



O "patrão", de poder temporário, pode escolher quem desfruta com ele das mordomias mil. A segunda não tem moleza: é cheia de regras e tarefas a serem cumpridas. Na convivência, os dois grupos se misturam para interagir e formar ou fortalecer alianças.





É o público quem decide quem permanece no jogo e pode assistir ao conteúdo de oito câmeras no Disney+, que mostram o sinal 24h do programa, sem necessidade de pacote adicional.

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