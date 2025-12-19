A- A+

reality show "Casa do Patrão": Como será o novo reality de Boninho na Record?; inscrição está aberta Esse será o primeiro projeto original de Boninho depois de sua saída da Globo, no fim de 2024

As inscrições para Casa do Patrão, novo reality show da Record TV comandado por Boninho, já estão abertas. O anúncio foi feito pelo próprio diretor durante a final de A Fazenda 17, na noite da última quinta-feira, 18.

Os interessados precisam ter mais de 18 anos e devem se inscrever exclusivamente pelo portal R7, onde é necessário preencher um formulário, enviar fotos e um vídeo de apresentação de 2 a 5 minutos.

Esse será o primeiro projeto original de Boninho depois de sua saída da Globo, no fim de 2024, durante a reestruturação interna da emissora.

Tudo o que se sabe sobre a 'Casa do Patrão'

A Casa do Patrão será um reality de confinamento composto apenas por participantes anônimos. A dinâmica gira em torno de liderança, hierarquia e convivência, com consequências diretas para as escolhas feitas dentro do jogo.

A estrutura do programa prevê três casas, com níveis distintos de conforto. A cada semana, um participante assume o papel de patrão, ocupando o espaço mais privilegiado e tomando decisões que afetam diretamente os demais confinados, responsáveis pelas tarefas do dia a dia. O posto, no entanto, não pode ser ocupado por duas semanas consecutivas.

Outro diferencial está no sistema de punições e recompensas. Os jogadores entram no reality com dinheiro real, que pode aumentar ou diminuir ao longo da competição, de acordo com o desempenho e as penalidades impostas.

Segundo Boninho, será um "reality raiz", com pessoas comuns e dinâmica semelhante à vida real.



Veja também