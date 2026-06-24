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REALITY DA RECORD 'Casa do Patrão': Jackson, Nataly e Vivão estão no nono Tá na Reta. Quem deve ser salvo? A eliminação será anunciada na edição desta quinta-feira, 25, após a votação do público

Jackson está, pela segunda vez seguida, competindo pela sobrevivência na Casa do Patrão. Indicado por Mari Bernardino com Poder do Voto, o policial disputa a permanência no reality com Nataly, colocada no Tá na Reta pelo patrão Matheus, e Vivão, que recebeu quatro votos da casa.

Entrando em sua reta final, a Casa do Patrão chega à sua nona berlinda. A eliminação será anunciada na edição desta quinta-feira, 25, após a votação do público para decidir o destino do trio do Tá na Reta.

Como foi a formação do nono Tá na Reta

A noite de votação começou com a prova do Poder do Voto. A competição, desta vez, testou a memória sensorial dos participantes. A disputa contou com Bianca, JP, Vivão, Mari e Sheila.

Na prova, os participantes precisaram memorizar sequências de sons e de cores, com um grau de dificuldade que crescia a cada rodada. No fim, Mari saiu vencedora.

Estreante no posto de patrão, Matheus abriu a formação do Tá na Reta ao indicar Nataly. Para o lutador, a ambulante tem demonstrado hipocrisia e usado mentiras para tentar se manter na competição.

Detentora do Poder do Voto, Mari repetiu sua indicação da semana passada, quando era Patroa, e mandou Jackson para sua segunda eliminatória seguida, sua terceira ao longo do programa, dizendo que falta determinação ao policial civil dentro do jogo.

No voto dos participantes, Bianca, Sheila, Morena, Mari e JP receberam um voto cada, enquanto Vivão recebeu quatro, fechando os candidatos da berlinda.

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