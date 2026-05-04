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Reality Show Casa do Patrão: Jovan desiste e deixa reality; saiba o motivo Saída marca a primeira desistência da temporada e acontece após o participante demonstrar dias de instabilidade emocional dentro do jogo

O participante Jovan, de 28 anos, desistiu do reality Casa do Patrão, exibido pela Record TV, na noite deste domingo, 3. A decisão foi comunicada pela produção aos demais confinados, que receberam a orientação de recolher os pertences do motoboy e encaminhá-los à sala de atendimento.

A saída marca a primeira desistência da temporada e acontece após o participante demonstrar dias de instabilidade emocional dentro do jogo. Mesmo após escapar da primeira zona de risco, o chamado Tá na Reta, Jovan demonstrava sinais de desgaste psicológico, o que acabou influenciando sua decisão de deixar a disputa.

Clima de tensão e conflitos no jogo

Ao longo do domingo, o nome de Jovan esteve no centro de discussões entre os participantes. Durante a segunda Prova do Patrão, que exigia resistência, agilidade e equilíbrio, o motoboy sugeriu que colegas fora da dinâmica interferissem negativamente no desempenho de outros competidores.

A fala gerou forte reação dentro da casa. Morena e Andressa criticaram a postura do participante, acusando-o de agir de forma desleal. Após a prova, as críticas continuaram, intensificando o clima de tensão em torno do jogador.

Confrontos e desgaste nas relações

O comportamento de Jovan também foi questionado diretamente por outros participantes. Em uma conversa mais dura, Morena afirmou que ele teria desestabilizado o ambiente do jogo e apontou uma postura agressiva, especialmente nas interações com mulheres.

Apesar das críticas, o participante chegou a pedir desculpas a alguns colegas, reconhecendo excessos. Ainda assim, o desgaste nas relações dentro da casa já era evidente e contribuiu para o isolamento do jogador no confinamento.

Sinais de fragilidade emocional

Antes da desistência, Jovan já havia demonstrado sinais claros de abalo emocional. Em conversas com outros participantes, ele relatou mal-estar físico, como calafrios e suor, além de admitir que considerava deixar o programa.

Mesmo com tentativas de apoio por parte dos colegas, o participante indicava estar em conflito interno. A decisão final veio após ele ser encaminhado para atendimento da produção, optando por não seguir na competição.

Saída surpreende e impacta o jogo

O anúncio da desistência pegou parte do elenco de surpresa e gerou comoção dentro da casa. Apesar dos conflitos recentes, muitos participantes demonstraram tristeza com a saída repentina do colega.

No programa ao vivo, o apresentador Leandro Hassum afirmou que Jovan está bem, sem entrar em detalhes sobre o ocorrido. Já a direção do reality, comandada por Boninho, oficializou a decisão



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