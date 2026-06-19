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Reality Show 'Casa do Patrão': Mariana é eliminada; saiba o porcentual de votos Saída da consultora comercial marca mais um capítulo da reta decisiva do reality, que agora entra em uma fase ainda mais intensa

A trajetória de Marina Keller na Casa do Patrão chegou ao fim na noite desta quinta-feira, 18. A participante foi a oitava eliminada da temporada após receber apenas 23,68% de preferência do público em uma disputa contra Jackson Fonseca, que ficou logo atrás com 33,13%, e Luiza Parlote, que liderou o favoritismo acumulando 43,19% dos votos.

A saída da consultora comercial marca mais um capítulo da reta decisiva do reality, que agora entra em uma fase ainda mais intensa. Com a definição do Top 10, a competição se aproxima da grande final e promete acelerar o ritmo das estratégias, alianças e eliminações.

Representante de Belém (PA), Marina conquistou espaço no programa logo nos primeiros dias de confinamento graças ao seu jeito extrovertido e às amizades que construiu dentro da casa. No entanto, sua jornada mudou de rumo quando decidiu se afastar do grupo liderado por Sheila Barbosa.

As divergências sobre estratégias de jogo acabaram provocando um rompimento gradual entre a participante e seus antigos aliados. A situação se agravou após conflitos envolvendo Nataly Silva e Luiza Parlote, fazendo com que Marina passasse a ocupar o centro de diversas discussões no condomínio.

Jogo solo e novas alianças

Após deixar sua antiga aliança, Marina passou a adotar uma postura mais independente dentro da competição. Nesse período, ela se aproximou de Jackson, que também havia se distanciado de outros grupos da casa.

A dupla tentou construir uma alternativa às alianças já estabelecidas, mas a movimentação acabou aumentando a desconfiança dos demais participantes. Com isso, Marina passou a ser vista como uma das principais opções de voto pelos antigos companheiros de jogo.

Despedida do reality

Durante o programa ao vivo, o apresentador Leandro Hassum anunciou o resultado da votação e confirmou a eliminação da participante. Com a saída de Marina, o reality entra em uma nova etapa, com menos de um mês restante até a definição do grande vencedor da temporada.

Apesar da eliminação, a consultora comercial deixa sua marca no programa após protagonizar algumas das principais movimentações estratégicas da edição, além de acumular amizades, rivalidades e momentos que ajudaram a dinamizar o jogo ao longo das últimas semanas.

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