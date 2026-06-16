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REALITY "Casa do Patrão": Record cancela reality em dias de jogos do Brasil na Copa Desde a estreia, o programa tem enfrentado dificuldades para ganhar força na audiência e nas redes sociais

A Record decidiu suspender a exibição de "Casa do Patrão" na próxima sexta-feira, 19, data em que a Seleção Brasileira entra em campo pela Copa do Mundo. Sem os direitos de transmissão do torneio, a emissora optou por retirar o reality da grade e evitar a concorrência direta com o jogo entre Brasil e Haiti, que será exibido simultaneamente na Globo e no SBT.

A mudança faz parte de uma estratégia para minimizar os impactos da audiência durante um dos eventos esportivos mais acompanhados da televisão brasileira. No horário em que o reality iria ao ar, a Record exibirá uma sequência especial da novela bíblica Reis, produto já consolidado entre o público da emissora.

A decisão ocorre em um momento delicado para "Casa do Patrão". Desde a estreia, o programa tem enfrentado dificuldades para ganhar força na audiência e nas redes sociais, registrando números abaixo das expectativas da emissora.

Diante do forte apelo dos jogos da Seleção, a avaliação interna foi de que manter o reality no ar poderia resultar em uma queda ainda maior de desempenho.

Futuro do reality

Idealizado por Boninho, "Casa do Patrão" tem previsão de permanecer no ar até a segunda quinzena de julho. Após o encerramento da temporada, a emissora deverá reorganizar a faixa de programação com o retorno de atrações de entretenimento e jornalismo.

Entre os títulos cotados para ocupar o espaço estão o programa "Doc Investigação" e uma nova temporada de "Canta Comigo Teen".

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