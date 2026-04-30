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LUTA SEM CLASSE "Casa do Patrão" tenta ser um "Big Brother" popular, mas acaba sendo apenas malfeito Tanto pelas denominações escolhidas quanto pelo elenco, fica claro que a opção da emissora foi produzir um programa mais popular

O diretor Boninho, da “Casa do Patrão”, que estreou esta semana na Record e no Disney+, é um profundo conhecedor do “Big Brother Brasil”, reality da Globo que acaba de encerrar sua 26ª edição.

Por isso, é bem possível que ele saiba exatamente como evitar as dinâmicas e os formatos que permitiriam que a detentora dos direitos autorais, a francesa Endemol Benijay Entertainment, pudesse acusar a emissora de plágio.

No programa comandado por Leandro Hassum, o título de Líder, por exemplo, foi substituído por Patrão. É o caso de criar funções específicas para uma parte dos participantes, Paredão é Tá na Reta, Eliminação virou Tô Fora.

A locação é composta por três casas: a casa do patrão, a casa de convivência e a casa do trampo. Na casa do patrão ficam o patrão e seus apaniguados. Na casa do trampo ficam as pessoas indicadas pelo patrão daquela semana para assumir as funções domésticas na casa – eles são obrigados, inclusive, a usar um macacão de serviço.



Tanto pelas denominações escolhidas quanto pelo elenco, fica claro que a opção da emissora foi produzir um programa mais popular.

As dinâmicas também são bem mais simples, chegando ao ponto de parecerem jogos de quermesse. Na estreia, por exemplo, houve duas dinâmicas. A primeira era uma dança das cadeiras. A cada rodada, um participante saía do jogo e ia abrir sua conta bancária na fintech patrocinadora. A segunda dinâmica era um jogo de acertar uma bola em uma caixa dividida em quadrados azuis e vermelhos, para eliminar os participantes. O vencedor virava o líder, ou melhor, o patrão.



Nesse ponto, parece que a larga experiência de Boninho não teve grande valia. Na prova do patrão, a organização foi confusa, os participantes eliminados ficavam aglomerados com os que estavam ainda em disputa.

Ou seja: 18 pessoas que acabam de se conhecer e ficam aglomeradas geram uma balbúrdia, a ponto de Hassum ter de chamar diversas vezes o jogador da vez. E ali o bom humor do apresentador contornou a saia-justa.



No entanto, a confusão fez com que a dinâmica demorasse muito além do programado. Chegou uma hora em que a pressão pela entrada do próximo programa, que tem seus próprios patrocinadores, ficou insustentável.

Resultado: o programa foi simplesmente interrompido antes de finalizar a prova e Hassum convocou os espectadores para continuarem acompanhando pelo Disney+.

Além de ser um total desrespeito com quem estava assistindo, a proposta errou de público. Se a ideia era fazer um programa mais popular, usar o streaming pago como complemento não tem lógica.

Aliás, a própria Globo, que é mais sofisticada, sempre uma alternativa de acesso livre quando complementa a programação pela internet. E nunca em uma prova que pode ser considerada a mais importante daquela semana.

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