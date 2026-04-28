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Reality Show Casa do Patrão: veja quem é o primeiro Patrão e como foi a estreia do novo reality de Boninho Jovan foi o primeiro eliminado da disputa. Ele havia sido escolhido para não ser Patrão por Jackson e Morena

Uma semana depois da grande final do BBB 26, um novo reality show voltou à TV aberta - e ao streaming. A Casa do Patrão estreou nesta segunda-feira, 27, de forma simultânea na Record TV e no Disney+ e já definiu o primeiro Patrão do jogo: Luis Felipe. O participante também havia vencido uma dinâmica de dança das cadeiras mais cedo.

O reality foi idealizado por Boninho, diretor conhecido por seu trabalho à frente do BBB. Com apresentação de Leandro Hassum, o programa vai contar com uma dinâmica inédita de poder rotativo. Entenda a dinâmica e veja como foi a estreia.

Como foi a prova que definiu o 1º Patrão

Logo na estreia, os participantes enfrentaram a prova que definiu o primeiro Patrão do jogo. A dinâmica exigiu que os participantes acertassem bolas em quadrados.

Quem acertasse o quadrado azul escolhia uma pessoa para não ser o Patrão. Caso acertasse o vermelho, perdia a vez. Quem fosse escolhido para não ser o Patrão duas vezes era eliminado do jogo

Jovan foi o primeiro eliminado da disputa. Ele havia sido escolhido para não ser Patrão por Jackson e Morena.

Luis Felipe enfrentou uma disputa final com Nikita, mas acabou como o grande vencedor. Ele já havia vencido uma dinâmica de dança das cadeiras mais cedo, que envolveu um prêmio em dinheiro e o dinheiro falso que os participantes terão na casa.

Entenda a dinâmica de Casa do Patrão

Diferente de outros formatos, Casa do Patrão gira em torno da ideia de poder rotativo. A cada semana, um participante assume o papel de "Patrão", posição que garante privilégios, mas também responsabilidades estratégicas.

Esse líder temporário:

- Define quem terá acesso ao conforto;

- Determina funções dentro da casa;

- Influencia diretamente o valor do prêmio final.

Importante: o cargo não pode ser mantido por duas semanas consecutivas, o que mantém o jogo em constante transformação.

Três casas, três dinâmicas

O cenário do reality é dividido em três espaços interligados, que refletem as relações de poder:

- Casa do Patrão: ambiente de luxo e conforto, ocupado pelo líder da semana e seus aliados;

- Casa do Trampo: espaço funcional, onde os participantes realizam tarefas como limpeza e preparo de alimentos;

- Área de Convivência: ponto de encontro entre todos, onde alianças são formadas e conflitos ganham força.

Essa divisão reforça o contraste entre privilégio e esforço, eixo central da narrativa do programa.

Dinheiro em jogo: estratégia e risco

Outro diferencial está no sistema financeiro. Cada participante começa com um valor inicial, que pode aumentar ou diminuir conforme suas escolhas e desempenho.

- O Patrão recebe recompensas pelo cargo, mas também pode ser penalizado;

- Os grupos recebem "semanadas", que variam conforme avaliações internas e do público;

- Tudo dentro da casa tem custo - inclusive vantagens.

Ou seja: estar próximo do poder pode significar mais ganhos, mas também mais exposição ao risco.

Cronograma semanal de Casa do Patrão

A rotina do reality segue uma estrutura fixa:

- Sábado: prova que define o Patrão

- Domingo: festa

- Segunda: prova "Tô Fora" (chance de mudar de grupo)

- Terça: formação da berlinda com múltiplas indicações

- Quarta: festa

- Quinta: eliminação

- Sexta: "VAR" com revelações de estratégias e segredos

O público tem papel decisivo, votando para manter participantes no jogo.

*Com colaboração de Eduarda Menina.



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