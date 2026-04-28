Casa do Patrão: veja quem é o primeiro Patrão e como foi a estreia do novo reality de Boninho
Jovan foi o primeiro eliminado da disputa. Ele havia sido escolhido para não ser Patrão por Jackson e Morena
Uma semana depois da grande final do BBB 26, um novo reality show voltou à TV aberta - e ao streaming. A Casa do Patrão estreou nesta segunda-feira, 27, de forma simultânea na Record TV e no Disney+ e já definiu o primeiro Patrão do jogo: Luis Felipe. O participante também havia vencido uma dinâmica de dança das cadeiras mais cedo.
O reality foi idealizado por Boninho, diretor conhecido por seu trabalho à frente do BBB. Com apresentação de Leandro Hassum, o programa vai contar com uma dinâmica inédita de poder rotativo. Entenda a dinâmica e veja como foi a estreia.
Como foi a prova que definiu o 1º Patrão
Logo na estreia, os participantes enfrentaram a prova que definiu o primeiro Patrão do jogo. A dinâmica exigiu que os participantes acertassem bolas em quadrados.
Quem acertasse o quadrado azul escolhia uma pessoa para não ser o Patrão. Caso acertasse o vermelho, perdia a vez. Quem fosse escolhido para não ser o Patrão duas vezes era eliminado do jogo
Jovan foi o primeiro eliminado da disputa. Ele havia sido escolhido para não ser Patrão por Jackson e Morena.
Luis Felipe enfrentou uma disputa final com Nikita, mas acabou como o grande vencedor. Ele já havia vencido uma dinâmica de dança das cadeiras mais cedo, que envolveu um prêmio em dinheiro e o dinheiro falso que os participantes terão na casa.
Entenda a dinâmica de Casa do Patrão
Diferente de outros formatos, Casa do Patrão gira em torno da ideia de poder rotativo. A cada semana, um participante assume o papel de "Patrão", posição que garante privilégios, mas também responsabilidades estratégicas.
Esse líder temporário:
- Define quem terá acesso ao conforto;
- Determina funções dentro da casa;
- Influencia diretamente o valor do prêmio final.
Importante: o cargo não pode ser mantido por duas semanas consecutivas, o que mantém o jogo em constante transformação.
Três casas, três dinâmicas
O cenário do reality é dividido em três espaços interligados, que refletem as relações de poder:
- Casa do Patrão: ambiente de luxo e conforto, ocupado pelo líder da semana e seus aliados;
- Casa do Trampo: espaço funcional, onde os participantes realizam tarefas como limpeza e preparo de alimentos;
- Área de Convivência: ponto de encontro entre todos, onde alianças são formadas e conflitos ganham força.
Essa divisão reforça o contraste entre privilégio e esforço, eixo central da narrativa do programa.
Dinheiro em jogo: estratégia e risco
Outro diferencial está no sistema financeiro. Cada participante começa com um valor inicial, que pode aumentar ou diminuir conforme suas escolhas e desempenho.
- O Patrão recebe recompensas pelo cargo, mas também pode ser penalizado;
- Os grupos recebem "semanadas", que variam conforme avaliações internas e do público;
- Tudo dentro da casa tem custo - inclusive vantagens.
Ou seja: estar próximo do poder pode significar mais ganhos, mas também mais exposição ao risco.
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Cronograma semanal de Casa do Patrão
A rotina do reality segue uma estrutura fixa:
- Sábado: prova que define o Patrão
- Domingo: festa
- Segunda: prova "Tô Fora" (chance de mudar de grupo)
- Terça: formação da berlinda com múltiplas indicações
- Quarta: festa
- Quinta: eliminação
- Sexta: "VAR" com revelações de estratégias e segredos
O público tem papel decisivo, votando para manter participantes no jogo.
*Com colaboração de Eduarda Menina.