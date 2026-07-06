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Reality Show Casa do Patrão: Vivão é 12º participante a deixar o reality; saiba o porcentual dos votos Com 19,51% dos votos, o estilista deixou o confinamento após enfrentar a berlinda contra os dois participantes

Vivão se despediu da Casa do Patrão neste domingo, 5, ao ser o 12º eliminado da primeira temporada do reality. O estilista disputava a permanência no programa com Jackson e Mari, mas foi o menos votado pelo público.

Com 19,51% dos votos, o estilista deixou o confinamento após enfrentar a berlinda contra os dois participantes. Jackson teve 31,66% dos votos, enquanto Mari recebeu 48,83%. Vivão chegou ao Top 7 da competição.

Desde o início da temporada, o participante se destacou pelo perfil mais reservado e observador. Sua principal aliança foi construída com Morena e, ao lado dela, integrou um grupo formado também por Nataly, João Victor e Nikita.

Um dos momentos mais marcantes de sua participação aconteceu durante a chamada "treta do cigarro", quando adversários esconderam os cigarros dele. A confusão provocou uma crise de choro, mobilizou os moradores da casa e terminou com uma advertência de Leandro Hassum aos participantes.

Conhecido por comandar a cozinha da casa, o baiano decidiu interromper o preparo das refeições como forma de protesto, dando início à chamada greve da cozinha.

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