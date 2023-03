A- A+

BBB 23 Casa do Reencontro: ex-participantes do BBB 23 entram no confinamento da repescagem Poderão retornar ao programa dois eliminados escolhidos pelo público em votação

O BBB 23 terá dois ex-participantes de volta no jogo. O eliminado desta terça-feira (21) se juntará, em um espaço separado da casa do reality, aos outros nove integrantes que saíram no Paredão.

Já estão confirmados na disputa por uma nova chance Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Marília, Gabriel, Paula e Tina. As votações começam no final do programa ao vivo de hoje e o anúncio dos vencedores ocorre na quinta-feira (23).



A chamada Casa do Reencontro foi aberta oficialmente no primeiro bloco do programa. Gabriel, Tina e Marília foram os primeiros a entrar no ambiente onde ficarão confinados até o final da dinâmica de repescagem.

