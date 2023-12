Casa Estação da Luz promove domingueiras de prévias de Carnaval em janeiro de 2024

A- A+

O começo de 2024 vai ser animado na Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda. A partir do dia 14 de janeiro acontecem as domingueiras de prévias de Carnaval do espaço. O anfitrião e mestre de cerimônias será o Maestro Spok, que contará com convidados a cada semana, entre nomes da cena musical local e da cena pop nacional. Frevo e outros ritmos pernambucanos irão embalar os encontros dominicais.

No dia 14 de janeiro, abrindo a programação, o projeto CasaBloco, criado no Rio de Janeiro por Rita Fernandes, presidente da Sebastiana – Associação Independente dos Blocos do Rio de Janeiro. Subirão ao palco o bloco carioca Cordão do Boi Tatá e as cantoras Marina Iris e Mariana Baltar.

Para os domingos seguintes, estão confirmados os nomes de Alice Caymmi, Filipe Catto e Josyara.

Os ingressos para as domingueiras custarão R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia) e R$ 65 (social).

Veja também

filme Das telas de pintura para as do audiovisual: vida de José Cláudio vai virar documentário