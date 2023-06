A- A+

São João Casa Estação da Luz promove o arraial infantil "Domingo Azulzinho"; confira atrações Neste próximo domingo (11), a CEL realiza a segunda edição do projeto em parceria com a produtora cultural Laís Sampaio

A programação dos festejos de junho na Casa Estação da Luz começa com todas as atenções voltadas para a criançada. Neste próximo domingo (11), a CEL realiza a segunda edição de seu projeto "Domingo Azulzinho", uma parceria com a produtora cultural Laís Sampaio (@ki.dsgraca).

"Vamos ter o arraial do Domingo Azulzinho, com o Ateliê na Caixa, que traz atividades infantis para bebês e crianças de todas as idades, trio pé-de-serra com a participação de Lulu Araújo, fazendo uma grande quadrilha, enquanto a música nordestina se torna uma brincadeira lúdica e festiva" , diz Laís.

Haverá comida típica e brincadeiras para todas as idades, com uma área para os pequenininhos de 0 a 6 anos, com o Ateliê Baby, e os não tão pequenos, de 7 a 12 anos, terão outra área só para eles também.

SERVIÇO:

Arraial junino do Dominguinho Azul, na Casa Estação da Luz. Domingo, 11 de junho. Casa Estação da Luz. Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda. A partir das 15h.

Ingressos: RS 40. Meia entrada para crianças. E grátis para até 3 anos

