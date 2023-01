Casa Estação da Luz recebe ensaios abertos ao público da Orquestra Tropicana de Frevo

A- A+

A Casa Estação da Luz dá a partida para o Carnaval 2023 com a série Domingo Azul, recebendo os ensaios abertos da Orquestra Tropicana de Frevo, formada pelos músicos que acompanham o cantor Alceu Valença. Nos dias 15 e 22 de janeiro, a casa recebe os foliões de todas as idades para curtir muita música boa.

O patrono da Estação da Luz, Alceu Valença, junto com os cantores Silvério Pessoa, Almério, Juliana Linhares e Juba, além dos instrumentistas Cesar Michiles (flauta) e Paula Burges (rabeca) participam dos ensaios no dia 15. Já no dia 22, os convidados são Nena Queiroga, Larissa Lisboa, Ceceu e Juba, e o sanfoneiro André Julião.



No repertório, sucessos como “Bicho Maluco Beleza” a “Voltei Recife”, do “Hino do Elefante” a “Madeira que Cupim Não Rói”, passando por “Belle de Jour”, “Anunciação” e “Tropicana”, dentre outros temas que fazem do Carnaval pernambucano uma experiência única e irresistível.



A Orquestra Tropicana de Frevo é formada por Tovinho (teclados e regência), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), Cássio Cunha (bateria), além de um naipe de saxofones, trombones e trompetes da melhor escola do gênero.



Serviço:

Data: Domingos, 15 e 22 de Janeiro

Abertura da casa: 15H

Início do show: 17H

Local: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda.

