São João Casa Estação da Luz recebe shows de Juba e da Banda de pífano Zé do Estado, neste sábado (17) Dentro do programa Tardes Olindenses, Juba lança álbum "São Jubão", em evento com presença da histórica banda de pífanos com mais de 80 anos de história

No programa Tardes Olindenses da Casa Estação da Luz, em Olinda, neste sábado (17), o pernambucano Juba apresenta seu novo EP "São Jubão", em evento com presença da histórica banda de pífanos Zé do Estado, com mais de 80 anos de história em Pernambuco. A casa abre às 16h e os shows tê, início às 17h, com ingressos dispon[iveis pelo site Sympla.



Em seu mais recente trabalho, já disponível nas plataformas de música desde o dia 7 de junho, Juba reforça sua ligação com a cultura nordestina, transitando com maestria e leveza entre tradição e contemporâneo.



No show, Juba toca violão e se apresenta com Erick Amorim (baixo e programações), Vinicius Nogal (sanfona e sintetizadore), Phillippi Oliveira (guitarra e viola), Saw Lima (percussões) e Carol Montenegro (voz e triângulo).



Sobre o show de Juba

O repertório será composto por músicas autorais de Juba, além das músicas do EP, todas no universo do forró. Além de apresentar seu trabalho autoral, o artista também mostra ao público releituras de clássicos do forró autêntico. O show conta com participações especiais dos músicos Lucas Bezerra, Feiticeiro Julião e o grupo Forró Escaletado.



Com sua poética particular, as cinco faixas de São Jubão apresentam arrasta-pés, xotes e forró. Aqui, Juba está de mãos dadas com o tradicional e as incursões atuais, fazendo conversar a sanfona, por exemplo, com o sintetizador e a zabumba com o beat, em composições de riqueza poética e melódica, além de visitas em ritmos como o frevo e o ijexá.

"Este é um um trabalho para além dos ciclos juninos, para outras possibilidades, embora, claro, seja referente à tradição e se preste plenamente aos festejos e seus ciclos. O forró já saiu dessa caixa de ficar restrita às festas de junho e julho, não só no Nordeste, mas em todo país e no mundo.", diz Juba.

Em sua musicalidade, Juba parte de tradições bem consolidadas da música popular nordestina para imprimir uma sonoridade de leitura universal. Fez isso com seu disco solo: “Ethos” em 2020, e agora em “São Jubão”, Juba deixa o forró e seus ritmos parceiros guiar seu metabolismo criativo.

Banda de Pífano Zé do Estado

Responsável pelo show de abertura, a Banda Zé do Estado foi fundada nos anos 30 por Feliciano Rodrigues em São Bento do Una. O grupo viajou pelo Brasil e mundo afora, colaborando com artistas como Chico Science, Dominguinhos e Lenine. "A banda de pífano é o verdadeiro rock do Nordeste", costuma dizer Zé Gago, líder do grupo.

"Tudo começou com meu pai. Ele veio da Paraíba, chegou aqui em Caruaru e ficou. Meu pai se chamava José Feliciano, o Zé do Estado é porque ele trabalhou pro governo, numa repartição pública. Eu comecei na banda numa faixa de seis anos, com meus pais e meus tios. A gente tocava instrumentos de percussão, zabumba, pandeiro, tarol, caixa. Meu tio, Zé Jota, era pifeiro, outra tia tocava melê, que era um dos instrumentos da época. Hoje, a instrumentação é zabumba, prato, caixa, surdo e pandeiro, e os dois pífanos, a 1ª voz e a segunda voz", explica José Feliciano Filho, Zé Gago, 60 anos, na banda há mais de meio século. A banda tem ainda como integrantes: o pifeiro Peba (Antonio Feliciano), Gebson Rodrigues (contra surdo) Basto da Zabumba (Sebastião Feliciano).

Zé Gago, aliás, é testamenunha e personagem da história da MPB. Em 1967, era ainda criança quando o compositor caruaruense Carlos Fernando levou Gilberto Gil para conhecer as bandas de pifano tradicionais de Caruaru que influenciariam na musicalidade do tropicalismo. Apenas em 2O16, a Banda Zé do Estado teve seu primeiro discfo gravado, com produção, aliás, assinada pelo guitarrista Paulo Rafael, músico que fez história na banda de Alceu Valença, falecido em 2021.

SERVIÇO:

Viva os Santos Juninos



Sábado, 17 de Junho

Ingressos no Sympla

Abertura da casa: 16h

Início da apresentação: 17h

Encerramento da casa: 22h

Local: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda

