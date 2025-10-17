Recife: com música e degustação, Casa Forte recebe Festival Cachaça na Praça neste sábado (18)
Evento contará com participação de rótulos tradicionais, como Germana, Gregório, Estância Moretti, Século XVII, Sanhaçu e Triunpho
A Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, recebe, neste sábado (18), o V Festival Cachaça na Praça, que reúne produtores, comerciantes e consumidores da bebida.
O evento, que começa a partir das 14h, contará com participação de rótulos tradicionais, como Germana, Gregório, Estância Moretti, Século XVII, Sanhaçu e Triunpho.
As marcas representam alambiques pernambucanos e de estados como Paraíba, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que produzem destilados artesanais.
Leia também
• Festival IEM promove inclusão e amor à natação no Recife neste sábado (18)
• Recife sedia competição de paraskate neste sábado (18)
• Prefeitura do Recife lança projeto para capacitar jovens em comunicação e alimentação saudável
O público, estimado em 2 mil pessoas, poderá degustar os destilados expostos, aproveitar momentos musicais e experimentar iguarias da culinária regional.
Segundo a organização do evento, o V Festival Cachaça na Praça promove o contato direto entre os produtores, proporcionando visibilidade e conhecimento da fabricação dos rótulos expostos no local.