Zona Norte Recife: com música e degustação, Casa Forte recebe Festival Cachaça na Praça neste sábado (18) Evento contará com participação de rótulos tradicionais, como Germana, Gregório, Estância Moretti, Século XVII, Sanhaçu e Triunpho

A Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife, recebe, neste sábado (18), o V Festival Cachaça na Praça, que reúne produtores, comerciantes e consumidores da bebida.

O evento, que começa a partir das 14h, contará com participação de rótulos tradicionais, como Germana, Gregório, Estância Moretti, Século XVII, Sanhaçu e Triunpho.

As marcas representam alambiques pernambucanos e de estados como Paraíba, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que produzem destilados artesanais.

O público, estimado em 2 mil pessoas, poderá degustar os destilados expostos, aproveitar momentos musicais e experimentar iguarias da culinária regional.

Segundo a organização do evento, o V Festival Cachaça na Praça promove o contato direto entre os produtores, proporcionando visibilidade e conhecimento da fabricação dos rótulos expostos no local.

