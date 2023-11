Casa Grande & Senzala 90 anos depois: Fundaj faz seminário sobre obra de Gilberto Freyre

A- A+

Em memória aos 90 anos de lançamento de “Casa Grande & Senzala”, obra fundamental de Gilberto Freyre, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) realizará, na próxima terça (29), o “I Seminário do Pensamento Social Brasileiro - Por que (ainda) ler Casa-Grande & Senzala 90 anos depois?”.

A atividade é uma realização da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca) da Fundaj e acontecerá das 9h às 17h, na Sala Calouste Gulbenkian, no Campus Gilberto Freyre da instituição, em Casa Forte, e contará com palestras e conferências, além de exposição de diversas edições da obra e lançamentos de livros dos conferencistas.

A obra

Após quase nove décadas de lançada, “Casa Grande & Senzala” foi eleita como a quinta obra mais importante escrita no e sobre o Brasil e é uma das publicações mais traduzidas no exterior e reeditadas no Brasil.

“Não tenho dúvidas em afirmar a importância de ‘Casa Grande & Senzala’ como uma obra seminal para a compreensão, senão do Brasil, como pretendia Gilberto Freyre, pelo menos da sociedade rural no contexto do Nordeste brasileiro. É inegável que o livro resulta de um esforço enorme de interpretação da nossa sociedade em um momento que ainda era de construção da própria ideia de nação, ou seja, os anos 1930”, ressalta o diretor da Dimeca, Túlio Velho Barreto.

Seminário

O Seminário do Pensamento Social Brasileiro é o primeiro de uma série de encontros que acontecerão nos próximos anos. Em cada edição, um pensador ou uma pensadora terá sua obra abordada por novos e experientes pesquisadores, como diz a pesquisadora da Fundaj Cibele Barbosa, do Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira Rodrigo Mello Franco de Andrade (Cehibra).

“Neste primeiro seminário, o tema está relacionado às comemorações dos 90 anos de Casa-Grande & Senzala, uma obra que suscitou debate desde sua publicação até os dias atuais, debates de diversas frentes, por diversos atores sociais, intelectuais, que discutiram essa obra”, comentou.

ibele Barbosa foi vencedora do Prêmio Gilberto Freyre 2020-2021, com o ensaio “Escrita histórica e geopolítica da raça: a recepção de Gilberto Freyre na França”. Ela comenta sobre a importância de se conhecer a obra do sociólogo.

“É uma obra polêmica e pautou por muito tempo os debates nacionais relacionados a questões sobre a formação social brasileira e questões raciais. A ideia é seguirmos aquilo que Silvio Almeida comentou, ou seja: é preciso ler Freyre, não no sentido de concordar ou discordar, mas no sentido de conhecer para poder pensar sobre o que representou sua obra no Brasil e o que representa e, assim, construir um pensamento crítico”, destacou a pesquisadora.

Programação do I Seminário do Pensamento Social Brasileiro

9h | Abertura e conferência

Conferencista: Jessé Souza (UFABC)

Coordenação: Túlio Velho Barreto (Fundaj)

10h30 às 12h | Mesa-redonda

A dimensão nacional da obra de Gilberto Freyre: O que houve de “novo” em Casa-Grande & Senzala?

Gleice Kelly Heitor (Inhotim): O museu antes do Museu: Inovações metodológicas em Casa-Grande & Senzala

Gustavo Mesquita (UnB)- Gilberto Freyre nos tempos de Vargas: região e raça no debate nacional

Coordenação: Anco Márcio Tenório (UFPE)

14h30 às 16h | Mesa-redonda

A dimensão internacional da obra de Gilberto Freyre: geopolíticas de além-mar

Cibele Barbosa (Fundaj) - Casa-Grande & Senzala em tempos de colonialismos e pós-guerra. A internacionalização de uma ideia de Brasil.

Luiz Feldman (Ministério das Relações Exteriores) - Mar afora: geografias ultramarinas no pensamento de Freyre e Nabuco

Coordenação: Josias Vicente de Paula (UFRPE)

16h | Conferência de Encerramento

Conferencista: Luiz Felipe de Alencastro (Sorbonne e FGV)

Coordenação: Cibele Barbosa (Fundaj)

17h | Lançamentos de livros e sessões de autógrafos

SERVIÇO

I Seminário do Pensamento Social Brasileiro - Por que (ainda) ler Casa-Grande & Senzala 90 anos depois?

Quando: 29 de novembro (terça), das 9h às 17h

Onde: Fundação Joaquim Nabuco / Campus Campus Gilberto Freyre / Sala Calouste Gulbenkian | Avenida 17 de Agosto, 2187, Casa Forte - Recife/PE



