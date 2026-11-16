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Arte Casa Guita abre exposição que celebra a trajetória de Guita Charifker e seus encontros com a arte Exposição vai até o dia 12 de dezembro na casa da artista, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

“Viva a vida!”. Essa era a expressão que Guita Charifker proclamava a cada trabalho. A frase traduzia a sua maneira de criar, marcada pela liberdade de experimentar diferentes técnicas e pela presença da luz e das cores.

Essa relação com a arte e com a vida inspirou a exposição Celebrar Guita Charifker, que está aberta até 12 de dezembro, das 16h às 21h, com a curadoria de Carla Valença.

A mostra reúne obras e fotografias de artistas que conviveram com Guita e compartilharam experiências, encontros e momentos de criação ao longo de sua carreira.

A exposição gratuita está ocorrendo no imóvel onde a artista viveu por mais de quatro décadas, na Rua Saldanha Marinho, número 206, no bairro do Amparo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, espaço que também foi seu atelier.

Este será o segundo circuito artístico realizado na Casa Guita. O primeiro ocorreu em 2025 e apresentou obras do artista Antônio Mendes.

Casa Guita, em Olinda, recebe a exposição Celebrar Guita Charifker até o dia 12 de dezembro. | Foto: Divulgação

A iniciativa surgiu no ano em que Guita completaria 90 anos. Amiga da artista e idealizadora de um livro sobre sua trajetória, Carla Valença recebeu de Ana Cláudia Martins, atual proprietária da casa, o convite para organizar a exposição.

“Quando recebi essa missão, comecei a me perguntar: como homenagear Guita em toda a sua essência, traduzindo também a força e a singularidade de sua arte? Tive a certeza de que tudo o que seria exposto deveria estabelecer um momento afetivo com sua vivência nesta casa, suas memórias e os encontros artísticos que aqui aconteceram”, explicou Carla Valença.

A curadora destaca que convidou artistas e fotógrafos que conviveram com Guita para selecionar, em seus acervos, obras e registros capazes de evocar aquele período de intensa convivência e troca artística.

Tela de Álvaro Caldas estará exposta em mostra na Casa Guita até o dia 12 de dezembro. | Crédito: Álvaro Caldas

Segundo Carla, a proposta é reunir a produção criativa de Guita às memórias e aos vínculos construídos ao longo de sua trajetória.

“Celebrar é proporcionar um reencontro com a obra de Guita e com as pessoas que fizeram parte de sua caminhada. É um viva à vida dessa mulher potente, cuja história está profundamente ligada a esta casa, lugar que preserva sua presença como artista e se abre, mais uma vez, para novos encontros”, afirmou.

Entre os artistas presentes estão Aderbal Brandão, Álvaro Caldas, Gil Vicente, Gilvan Samico, Giuseppe Baccaro, Guita Charifker, José de Barros, Luciano Pinheiro, Maurício Arraes, Piii Buarque de Holanda, Roberto Ploeg, Siron Franco, José Barbosa e José Cláudio.

Reconhecida pela produção em diferentes linguagens, Guita transitou pelo nanquim, pela gravura, pela pintura a óleo e pela aquarela, técnica na qual se tornou uma das principais referências no país.

Na casa do Amparo, encontrou o lugar de moradia, criação e convivência com outros artistas. O imóvel foi adquirido e restaurado por ela com recursos provenientes da venda de desenhos e aquarelas.

A atual proprietária, Ana Cláudia Martins, aponta a identificação entre a história da artista e a arquitetura do imóvel. Para ela, preservar a casa significa manter vivo um espaço que carrega as marcas de quem o habitou e produziu arte ali.

“Guita escolheu esta casa para viver. Eu a escolhi para que ela continuasse viva”, afirma Ana Cláudia.

A exposição Celebrar Guita Charifker propõe um encontro entre obras, lembranças e relações construídas em torno da artista.

A mostra reúne diferentes trabalhos, abre a casa ao público e compartilha a história de Guita a partir dos espaços e das pessoas que fizeram parte de sua caminhada.

Serviço

Exposição Celebrar Guita Charifker

Endereço: Rua Saldanha Marinho, 206, Amparo, Olinda, PE

Entrada: gratuita

De 14 de novembro até 12 de dezembro

Visite sextas e sábados, das 14h às 18h

Outros dias/horários apenas com agendamento: 81 98401-3363

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