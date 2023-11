A- A+

Clima de Natal Casa mais iluminada do Brasil acende 870 mil lâmpadas para o Natal, em Santa Catarina O momento, que aconteceu no sábado (18), foi registrado em vídeo e encantou turistas que estavam no local

Faltando pouco mais de um mês para o Natal, a casa mais iluminada do Brasil, localizada em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, acendeu milhares de lâmpadas para celebrar o momento natalino, atraindo uma multidão de visitantes.

O momento, que ocorreu no último sábado (18), foi registrado em vídeo e encantou turistas que estavam acompanhando.

O local já é conhecido como um ponto turístico há mais de 26 anos. A decoração e montagem das luzes natalinas começaram em setembro.

Neste ano, foram instaladas 870 mil lâmpadas e todas foram ligadas na noite do último sábado, por volta das 19h30, diante de euforia e expectativa dos presentes no local.

A famosa casa fica localizada na rua Antonina, 163, no bairro Itoupava Norte. A inauguração contou com a participação do Frei Nelson Hollenstein e apresentação dos Ternos de Reis Mensageiros da Fé.



De acordo com o site NDmais, Martim Grodiski, de 54 anos, proprietário da residência e idealizador da decoração, quase três mil pessoas estiveram presentes para presenciar as luzes natalinas.

“Estamos com uma expectativa positiva, como nos outros anos. Espero que as pessoas levem o espírito natalino para frente, que não deixe esse espírito se apagar”, destacou.

As luzes são ligadas todos os dias e devem seguir até o dia 6 de janeiro de 2024. As lâmpadas são acesas por volta das 19h e 19h30, atraindo pessoas de toda parte.

“Melhorou muito mais a qualidade das luzes que a gente andou adquirindo esse ano junto com alguns patrocinadores, algumas empresas que me ajudaram, então parece que a proporção ficou muito maior, mas a qualidade do brilho da luz é que dá a diferença”, explicou Grodiski.

