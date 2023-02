A- A+

Cultura Casa Malassombro promove inauguração com show da Banda de Pau e Corda Novo espaço cultural fica no Bairro do Recife e terá sua primeira festa carnavalesca no dia do frevo, nesta quinta-feira (9)

A Casa Malassombro promove sua inauguração nesta quinta-feira (9), Dia do Frevo (9 de fevereiro), a partir das 21h. Localizada na Rua do Apolo, do Bairro do Recife, a casa será a sede da Orquestra Malassombro e abrigará festas e eventos culturais de várias linguagens artísticas. Com entrada franca, o evento de abertura terá show da tradicional Banda de Pau e Corda, que apresenta repertório carnavalesco.

“Será uma festa para cantar e dançar neste espaço que, sem dúvida, vai ser um ponto de convergência de todas as tribos em nossa cidade. Um endereço certo para recifenses e turistas apreciarem a nossa cultura nas suas mais diversas manifestações. Acredito muito no conceito da casa e aposto no seu sucesso”, comemora o vocalista Sérgio Andrade.

No repertório, o grupo interpreta clássicos do carnaval pernambucano como "Pelas ruas do Recife", "Pitomba Pitombeira" e "Aquela rosa", faixas de álbum dedicado ao frevo lançado em 1979, além de clássicos da folia, a exemplo de “Bom demais”, “Me segura senão eu caio”, “Oh! Bela” e “Voltei, Recife”.

Banda de Pau e Corda

Reconhecida pela poética das canções, a Banda leva na bagagem um repertório bastante diversificado. Passeia da urbanidade ao sertão pernambucano, de questões universais a temas regionais, compõe música popular brasileira com referências locais.



Criado na década de 1970, o grupo mantém aproximação com novos nomes da música pernambucana. Na Casa Malassombro, recebe como convidados Marcello Rangel, com quem lançou o frevo "Quer mais o quê?", PC Silva, parceiro de uma faixa do próximo disco da Banda, e Ylana.

Inauguração da casa Malassombro

A festa de lançamento será a celebração de um sonho realizado para os 20 integrantes da Malassombro. O desejo surgiu de uma inquietação de Rafa Marques, criador do grupo, sobre a carência de espaços ideais para uma orquestra com formação extensa e também uma forma de sustentar financeiramente o projeto para além do período carnavalesco, quando a agenda fica lotada.

“Eu vi que a melhor alternativa seria a gente ter o nosso próprio local, tanto para fazer as apresentações públicas quanto para ensaiar. Manter uma orquestra implica remunerar músicos”, conta Rafa.

Com o apoio de dois patrocinadores, eles alugaram o galpão na Rua do Apolo, administraram uma reforma, adquiriram som próprio, montado por Carlos Borges, do Estúdio Carranca, e realizaram tratamento acústico no local, que comporta até 300 pessoas.



Programação

Neste mês de fevereiro, a programação contempla aulas de frevo, ensaios de agremiações, bailes carnavalescos e shows. A pauta da casa está aberta para artistas e produtores da cidade.



Assim como a Orquestra Malassombro, parceira de vários cantores e compositores pernambucanos, eles esperam construir pontes na sede. A proposta é acolher grupos, agremiações e projetos das mais variadas linguagens artísticas.

Serviço:

Banda de Pau e Corda na abertura da Casa Malassombro

Quando: 9 de fevereiro, 21h

Onde: Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Entrada gratuita

