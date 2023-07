A- A+

MÚSICA Casa Malassombro recebe o samba de Taiguara Borges Artista pernambucano é atração do espaço localizado no coração do Recife; saiba detalhes

A mescla boemia e samba vão ditar a vibe da Casa Malassombro neste sábado (15), com o batuque do pernambucano Taiguara Borges, atração do espaço para a festa "Samba do Chefe".



Com ingressos a partir de R$ 25 disponíveis no site Sympla, o show tem início a partir das 16h. No repertório, Taiguara alterna clássicos do gênero e apresenta, também o seu DVD, gravado no Alto José Bonifácio, Zona Norte da cidade, no último mês de março.



O nome da festa, aliás, é homônima ao DVD, que na ocasião da gravação contou com participações de Tocha, Éder Arruda, PH e Elias Paulino. O trabalho é composto de inéditas do artista recifense, assim como de outras composições assinadas por ele.

Incrementam a "Festa do Chefe" o cantor Nininho Miranda e, encerrando a noite o DJ 440 toma conta da pista.





Serviço

"Samba do Chefe", com Taiguara Borges



Onde: Casa Malassombro (Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife)

Quando: Sábado (15), a partir das 16h



Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla

