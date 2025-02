A- A+

acessibilidade Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre implementa acessibilidade comunicacional nas visitações O projeto é uma realização da produtora Arkhé Cultural, com o incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE)

A Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre implementou pela primeira vez recursos que viabilizam a acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência visual e auditiva durante a visitação ao local, disponíveis desde janeiro.

O projeto de acessibilidade comunicacional é uma realização da produtora Arkhé Cultural, com recursos do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE), do Governo de Pernambuco.

O intuito é utilizar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e a audiodescrição como ferramentas para tornar acessível o circuito de visitação pela casa-museu.

Adaptações na exposição

Os visitantes que utilizam da acessibilidade comunicacional na Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre podem experienciar a preservação do local e suas memórias de forma mais confortável.

Para as pessoas com deficiência visual ou auditiva, catálogos com QR-codes os levarão até o conteúdo da exposição, abrangindo as 13 salas de visitação.

Já as pessoas cegas ou com baixa visão podem acessar a audiodescrição dos ambientes, que traduzem imagens em palavras.

“O público que vamos alcançar a partir desta iniciativa também precisa ter acesso a atividades culturais. Nosso compromisso é ir em busca de parcerias que viabilizem novas ações deste tipo. Queremos ser uma casa acessível a todos”, compartilha a diretora executiva da FGF, Jamille Barbosa.

Serviço

Casa-Museu Magdalena e Gilberto Freyre

Onde: Rua Jorge Tasso Neto, s/n Primeiro Portão - Apipucos, Recife

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30 (visitas a cada meia-hora)

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada)

Informações e agendamentos: (81) 3441-1733 | 3441-3348

Veja também