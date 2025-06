A- A+

Famosos Casa recém-reformada de Murilo Huff tem quarto temático para filho com Marília Mendonça Cantor preparou cômodo com tema pelo qual Léo é apaixonado; hoje, o menino mora com a avó, que disputa na Justiça a guarda unilateral do pequeno

Murilo Huff demonstrou de várias formas o seu amor pelo filho, Léo, de 5 anos, fruto de seu relacionamento com Marília Mendonça. Em uma delas, o cantor personalizou o quarto do garoto com temática intergaláctica, com móbiles de planeta saltando do teto — um tema pelo qual ele é apaixonado. O público que acompanha o artista, que atualmente vive um conflito com sua ex-sogra, Dona Ruth, pela guarda unilateral da criança, pede com frequência que ele grave conteúdos ao lado do pequeno.

Em um registro publicado em novembro de 2023, no qual mostrou a reação do filho ao ver o cômodo pronto, Huff escreveu: “Tudo para ver você sorrir”. As paredes do quarto, em azul-escuro, contam ainda com desenhos de foguetes, astronautas e estrelas.





Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, Léo conhece o seu quarto na casa do pai — Foto: Reprodução

“Eu adorei”, exclamou na época Léo, que não esconde sua predileção pela temática espacial. No vídeo compartilhado pelo pai, ele sabia o nome de todos os planetas.





Naquela época, a casa de Huff, em Goiânia, passava por uma pequena “reforma”, conforme afirmou sua namorada, Gabriela Versiani. O cantor realizava mudanças em diversos cômodos e aproveitou a ocasião para fazer as intervenções personalizadas no quarto de seu filho.





Filho de Marília Mendonça: disputa por guarda

A proteção do patrimônio de Marília Mendonça, estimado em cerca de R$ 500 milhões, poderia ser o motivo pela disputa da guarda de Léo, filho único e herdeiro da cantora. A hipótese tem sido levantada após o recente pedido de Murilo Huff, pai da criança, de deter a guarda unilateral do menino. O processo corre em segredo de Justiça.

Hoje, a guarda do menino de 5 anos é compartilhada com a avó, Dona Ruth, que cuida de Léo desde a morte da filha.

O patrimônio milionário de Marília, fruto dos dez anos de carreira, é passado para o filho, único herdeiro natural. Até 2023, o inventário dos bens e das obras da cantora ainda não havia sido concluído, segundo a própria Dona Ruth. De acordo com uma uma fonte ouvida pela jornal "Extra", o inventário segue sem conclusão até o atual momento.

Como Léo ainda é menor de idade, mesmo sendo o titular da herança, a administração do dinheiro fica a cargo de quem tem a tutela de bens do menino, que está com a mãe de Marília. Ele poderá tomar posse dos valores quando completar 18 anos.

O pronunciamento da mãe da Rainha da Sofrência deu mais fôlego as suspeitas de que a disputa pela guarda de Léo também tem fundamentos financeiros. Em sua defesa, assim que saíram as primeiras notícias sobre o processo, Murilo disse que o "mais confortável seria ficar calado", mas que não poderia agir assim diante de tudo o que "descobriu" nos últimos meses. A matriarca logo se defendeu e falou sobre o patrimônio do neto.

"Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento''', publicou nas redes sociais.

O imbróglio judicial envolvendo a herança do menino não impede que ele esteja recebendo valores da obra que a mãe deixou. Filmes e documentários sobre sua vida, que já estão em produção, terão lucros destinados ao filho, assim como de suas 335 músicas registradas em vida, que seguem rendendo royalties por reprodução.

De acordo com a Lei de Direitos Autorais (9.610/98), os direitos patrimoniais são válidos por 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte a morte do artista. Nesse caso, Léo receberá o valor arrecado pela reprodução das obras de Marília até 2092.

Dona Ruth, inclusive, chegou a falar como foi feita a divisão das porcentagens sobre o legado de Marília adquiridos após a sua morte.

"O Léo ficou com 30% e eu fiquei com 20%, quando entrei para o escritório. Então ficaram 50% eles e 50% família”, explicou em entrevista ao podcast Prosa do Sertanejeiro.

Atualmente, existem cinco empresas ativas no nome de Marília Mendonça. Em uma delas, a mãe está como sócia. Dona Ruth tem seis, em uma ela é sócia com o neto e outra com o marido, Devyd de Souza.

