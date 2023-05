A- A+

ARTES VISUAIS Casa Simples recebe exposição do projeto "Olaria Ocre - São José dos Lopes" Joelson Gomes abre o seu ateliê, no bairro do Poço da Panela, a partir desta quinta-feira (1°)

O artista plástico Joelson Gomes leva ao seu Ateliê Casa Simples, no bairro do Poço da Panela, para a exposição do projeto “Olaria Ocre - São José dos Lopes”. A abertura ocorre nesta quinta-feira (1°), às 19h.

A mostra é fruto do trabalho iniciado por Joelson em 2022, quando ele vivenciou uma residência artística com a ceramista Adriana Lopes, em São José dos Lopes, no interior de Minas Gerais. Durante esse período, os dois desenvolveram peças em cerâmica, em tamanhos e queimas diversificadas.

Para a exposição, Joelson reuniu objetos desenvolvidos com Adriana, além de criações da comunidade local. São peças utilitárias e objetos artísticos que refletem a região e a convivência com a natureza.

Iniciado em 2007, o Projeto Olaria Ocre resulta do encontro dos artistas Joelson Gomes, Manuel Dantas Suassuna e Roberta Guimarães com o oleiro artesão Valdik Graciano. Em Tracunhaém, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, eles montaram um ateliê-residência. Desde então, os artistas já levaram o Olaria para outros lugares, como Ouro Preto e Bezerros.



Serviço:

Exposição "Olaria Ocre - São José dos Lopes"

Abertura nesta quinta-feira (1º), às 19h. Visitações até 02 de julho, de quarta a sexta-feira, das 14h às 17h

Ateliê Casa Simples (Rua dos Arcos, 260, Poço da Panela)

Demais dias mediante agendamento: (81) 99607-0085

Veja também

INSTRUMENTAL Banda Sinfônica do Recife faz concerto gratuito no Teatro no Parque; saiba detalhes