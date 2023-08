Casa Viva, residência artística e exposição de Juliana Lapa em cartaz em Carpina

A- A+

Um dos mais antigos casarões do centro de Carpina, cidade na Zona da Mata Norte pernambucana, que passou anos com as janelas e portão sempre fechados, foi ocupado para receber o projeto "Casa Viva", residência artística que tem como mote a exposição individual de Juliana Lapa.



O acesso ao casarão já está aberto desde o início de agosto, quando começou a revitalização e a produção das obras que integram a exposição. A Casa Viva, com as características que foi pensada, estreia de maneira festiva no primeiro sábado de setembro (2), dia de feira em Carpina, a partir das 16h, e segue até 30 de setembro, com visitação de terça a domingo, das 10h às 19h.

Projeto casa Viva

As obras da artista ambientam uma proposta que extrapola o conceito de galeria de arte, aproximando-se mais de um centro cultural, que tem como premissa dialogar com quem antes só via janelas e portas fechadas.



A programação foi pensada para promover a imersão multidisciplinar na Arte, com vivências e formações que

aprofundam questões sobre patrimônio, desenho, acessibilidade para as artes, arqueologia, associativismo e cultura popular em conexão com a Educação e a produção do Pensamento.



Antes da abertura, a "Casa Viva"ASA VIVA promove, entre 16 e 30 de agosto, a formação da equipe de mediação e a formação de professores da rede pública de ensino, que terão o suporte de material pedagógico para o trabalho em sala de aula nas visitas mediadas à Casa, que vem a ser o catálogo da exposição, publicado em fascículos.



O fascículo I, com o material pedagógico e o II, com as obras que compõem a exposição "DIÁLOGO - Natural de Carpina", Juliana Lapa foi movida pelos afetos com a cidade e o desejo de compartilhar as memórias que estão impressas na sua obra artística e, ao mesmo tempo, abrir um diálogo na cidade sobre arte, preservação do patrimônio histórico, políticas públicas na área cultural, formação de público, além de chamar a atenção dos poderes e dos artistas da cidade para a importância da interiorização dos investimentos na produção cultural.

“Partimos do desejo de ver acontecer arte em Carpina. A cidade não tem galeria, nem museu”, lamenta a artista, que tem ao seu lado, na equipe principal do projeto, Mery Lemos, também natural de Carpina, que

assina a coordenação de produção, e Bruna Rafaella Ferrer, natural de Vitória de Santo Antão, à frente da Curadoria e do Educativo.



Ainda que de maneira temporária, a Casa Viva preenche a lacuna da falta de um espaço público dedicado às artes visuais em Carpina. “Nesse sentido, o propósito da curadoria da mostra se estabelece com base num programa de arte cujo objetivo não é mais apenas produzir obras para serem vistas, mas sim, criar um espaço

dialógico formado pela participação das visitantes e de interfaces autorais entre a produção artística, educativa, curatorial e expográfica”, comenta a curadora e educadora da exposição.



A residência artística foi contemplada com o edital do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE) na linguagem de Artes Visuais. A equipe multidisciplinar é formada também pelo historiador Rodrigo Sávio e o restaurador Walas Fidelis.



Expografia

O desejo da equipe multidisciplinar que compõe a Casa Viva é formar um público para a arte e mediar um encontro sensorial entre visitantes e as obras, inéditas em sua maioria, distribuídas em cada cômodo da casa - cozinha, sala, quarto, de acordo com o seu uso habitual.



Na cozinha, devidamente equipada com os utensílios e eletrodomésticos de praxe, funcionará a parte mais importante da exposição, segundo Juliana Lapa, que é o Educativo.



“É o coração da exposição. Ouso dizer que sem o Educativo estaríamos no lugar comum da Arte, que não se abre. O Educativo vem para dizer: vamos dialogar, vamos falar de arte como quem fala de vida. Falar da cidade e das pessoas que nela moram. Arte é o espírito da Educação. Quero que meu trabalho seja compreendido, seja popular”, afirma.



Na sala, a artista instalou um retábulo, onde criou uma obra a partir do título Zona da Saudade da Mata Norte, onde conta a história de Carpina na sua perspectiva.



A paisagem da mata, que dá nome à região onde a cidade está localizada, e que tem sido engolida pelos canaviais. A cidade que um dia se chamou Floresta dos Leões também vem perdendo o casario, conjunto de edificações do século passado, que junto às ruas largas e palmeiras imperiais formam um diferencial em comparação com os municípios vizinhos. O que justifica a escolha da equipe de um casarão, que está à venda, para sediar o projeto.



Em outro cômodo, outra obra foi desenhada na parede, onde interage com o passado da casa por meio das várias camadas de tinta de tempos anteriores, que a artista encontra ao decapar (raspar) as camadas com o uso de um bisturi, executando uma prospecção estratigráfica. Já no quarto, a interação é sonora, e o suporte é uma

escrivaninha de madeira com gavetas de vários tamanhos.



Programação

As atividades educativas abertas ao público têm início na segunda-feira, 4 de setembro, com a oficina A expansão dos sentidos, com Liliana Tavares (com Acessibilidade Comunicacional). Dia 16 de setembro, será a vez da Oficina de Arte | Desenho Expandido, que será itinerante, por vários pontos da cidade. No dia 30 de

setembro, tem o encerramento da Exposição e lançamento do fascículo II do Catálogo.



Casa Viva – Programação:

30.ago

Formação com professoras e professores da Rede Pública

Horário: 10h às 12h e 14h às 16h

Local: Escola Técnica Estadual Maria Eduarda Ramos de Barro (Avenida Padre Rocha,

s/n. São José Carpina/PE)



02.set ABERTURA DA EXPOSIÇÃO

CASA VIVA (Av. Murilo Silva, 233. Centro. Carpina – PE)



04.set

Formação em Acessibilidade A expansão dos sentidos - Oficina aberta ao público

Liliana Tavares - COM Acessibilidade Comunicacional

Horário: 14h às 17h

Local: CASA VIVA (Av. Murilo Silva, 233. Centro. Carpina – PE)

16.set

Oficina de Arte | Desenho Expandido

Itinerante, com saída da CASA VIVA

Horário: 14h às 18h

30.09

Encerramento da Exposição e lançamento do Fascículo II do Catálogo



Ficha técnica

Artista: Juliana Lapa

Curadoria e educativo: Bruna Rafaella Ferrer

Coordenação de Produção: Mery Lemos

Produção local: Joseane Rocha

Marcenaria: Luiz V. A. Maciel Filho e João Diego Farias de Paula

Fotografia: Danilo Galvão

Pesquisa histórica: Rodrigo Sávio

Design: Estúdio Ligatura (Heitor Moreira, Rod Souza Leão)

Assistente de arte Humberto Dias

Consultoria em restauração: Walas Fidelis

Assessoria de Imprensa: Ana Nogueira

Mais informações | Entrevistas: 81.99918.4817 (Ana Nogueira)

