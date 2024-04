A- A+

Cinema pernambucano Casa Zero exibe primeira sessão de cineclube; projeto irá seguir ao longo deste ano Equipamento estreou com passeio pela produção cinematográfica de Ayla de Oliveira; projeto tem incentivo da Prefeitura do Recife e do Governo Federal

Para admiradores e entusiastas do cinema, Cineclube Zero é o mais novo projeto recifense lançado neste domingo (14). A iniciativa gratuita acontecerá quinzenalmente no Auditório Urbano Vitalino, localizado na Casa Zero, no Recife Antigo.

A estreia contou com um passeio pela produção cinematográfica de Ayla de Oliveira, cineasta que aborda temas como identidade de gênero, cultura e sociedade pernambucanas.

O projeto, que conta com 16 sessões e tem previsão de término em dezembro deste ano, tem o incentivo da Prefeitura do Recife (PCR) e do Governo Federal, por meio do Edital Geraldo Pinho, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

“Entre os selecionados, a maioria são mulheres, periféricas, cis e trans e, também, pessoas que não necessariamente são da capital. É neste contexto que a Casa Zero atua, sempre preocupada com questões urgentes e questões sociais. O cineasta ou a cineasta em questão traz seu trabalho e mais um outra surpresa de algum tema ou de algum projeto que a lhe inspire ou admire”, pontuou o curador do Cineclube, Neco Tabosa.

Cerca de 40 pessoas prestigiaram a estreia do Cineclube. A educadora física e estudante de teatro, Larissa Marciano, ter mais um equipamento à disposição é importante para quem consome cinema. “Como estou estudando teatro, estou sempre em busca de mais conhecimento. Quando eu vi no Instagram, já me animei, pois o cinema pernambucano há muito que ser explorado”.



Já a vendedora Isabel Cristina pretende visitar o projeto mais vezes. “Consumo muito filme e fiquei muito feliz de ter surgido esse projeto. É mais uma chance das pessoas se aproximarem do cinema local”, declarou.

Roda de diálogo

Após o fim de cada uma das 16 sessões, acontecerão conversas com os cineastas, o curador e o público presente, proporcionando um mergulho profundo na riqueza e diversidade do cinema pernambucano.

A cineasta Ayla de Oliveira debateu sobre a realidade do cinema local e os temas abordados em seus curtas. “Por ter morado no Recife Antigo, carrego uma visão de quem sempre olhou de dentro e retrato isso nas minhas obras. O Cineclube é uma oportunidade de que mais gente da periferia, como eu, tenha mais vez e voz”, relatou a cineasta que teve suas obras Entrepernas, Viver distrai, Sempre uma música, Mãe do mundo e Pilar exibidas na tarde do domingo.



Casa Zero

A Casa Zero é reconhecida como o primeiro shopping sociocultural do Brasil, ocupando dois imóveis na rua do Bom Jesus, Bairro do Recife. Com quatro andares e quase 3.000 m2, abriga uma variedade de espaços, incluindo salas de aula, auditório, biblioteca, coworking, sala de inovação, estúdios e uma loja.

Este local representa um ecossistema social que integra a sociedade civil, o poder público, iniciativas sociais e empresas - atualmente, aproximadamente 70 delas apoiam e patrocinam essa iniciativa. A Casa Zero tem como objetivo promover a transformação social na comunidade do Pilar e em outras oito ao seu redor, tornando-se um centro dinâmico de interação e desenvolvimento comunitário.



