Cultura Casa Zero lança Cineclube com sessões quinzenais gratuitas aos domingos Estreia do projeto será no dia 14 de abril, às 16h, no Auditório Urbano Vitalino (1º Andar), localizado na Casa Zero, na Rua do Bom Jesus 237, no Recife Antigo

A Casa Zero, o primeiro shopping sociocultural no Brasil, promoverá sessões quinzenais e gratuitas com longas-metragens icônicos do cinema fantástico, além de curtas pernambucanos, no Cineclube Casa Zero, promovendo sessões quinzenais, aos domingos. A estreia do projeto será neste domingo (14), às 16h, no Auditório Urbano Vitalino (1º Andar), localizado na Casa Zero, na Rua do Bom Jesus 237, no Recife Antigo.



O Cineclube Casa Zero conta com incentivo da Prefeitura do Recife (PCR) e do Governo Federal, por meio do Edital Geraldo Pinho, com recursos da Lei Paulo Gustavo. O objetivo do projeto é proporcionar acesso gratuito a filmes de alta qualidade e promover a inclusão de toda a comunidade. Para garantir a acessibilidade, todas as sessões contarão com intérpretes de Libras, que estarão presentes para auxiliar na comunicação durante os debates pós-filme.



"Estas sessões serão realizadas quinzenalmente, oferecendo aos espectadores a oportunidade de explorar uma ampla variedade de filmes e temas. Valorizando a produção local contemporânea, o Cineclube Casa Zero promete uma experiência enriquecedora para cinéfilos de todas as idades e origens",afirmou Amanda Barbosa, coordenadora do Cineclube Casa Zero.

Pernambuco na tela

Durante essas sessões, os espectadores serão convidados a mergulhar em uma seleção diversificada de filmes que refletem a identidade única de cada região de Pernambuco. Dos clipes musicais às produções documentais e de ficção, cada obra apresenta uma perspectiva envolvente sobre a vida e as questões sociais contemporâneas.

Para a estreia, foi preparado um passeio pela produção cinematográfica de Ayla de Oliveira, uma cineasta talentosa que captura a essência vibrante e diversificada de Pernambuco em suas obras cinematográficas. Seus filmes abordam uma variedade de temas relevantes, desde questões de identidade de gênero até reflexões sobre a cultura, política e sociedade pernambucanas. A cineasta participa de uma conversa pós filme.

“Em essência, os filmes programados compartilham uma característica comum: eles trazem à tona questões que ecoam pelas ruas e inspiram mudanças práticas. O Cineclube Casa Zero pretende ser mais do que apenas um local de entretenimento; é um espaço para reunir projetos nascidos da inquietação de artistas diversos e iniciar conversas significativas sobre o que fazer com as ideias apresentadas na tela”, completou o curador do Cineclube, Neco Tabosa.

SERVIÇO

Local: Casa Zero

Endereço: Rua do Bom Jesus, 237, Recife Antigo

Data: Estreia em 14 de abril

Horário: 16h

Evento: Cineclube Casa Zero

Descrição: Sessões quinzenais e gratuitas com longas-metragens do cinema fantástico e curtas pernambucanos

Incentivo: Prefeitura do Recife (PCR) e Governo Federal, através do Edital Geraldo Pinho, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

