INCLUSÃO SOCIAL Casa Zero levará crianças do Pilar para pré-estreia do filme "Ruby Marinho - Monstro Adolescente" Animação terá sessão exclusiva para convidados, que contará com a presença de 50 meninos e meninas

A Casa Zero, em parceria com a agência de entretenimento Espaço Z e a distribuidora Universal Pictures Brasil, levará crianças da comunidade do Pilar para a pré-estreia exclusiva para convidados do filme “Ruby Marinho - Monstro Adolescente”. A sessão ocorre no dia 27 de junho, no Cinemark do Shopping RioMar.

Na pré-estreia, voluntários acompanharão o grupo de 50 crianças entre 6 e 12 anos, que será formado através dos líderes sociais da comunidade. Elas assistirão ao novo filme da DreamWorks Animation, com direito a pipoca e refrigerante.

Com ponto de encontro na Casa Zero, o traslado de ida e volta será realizado em ônibus de excursão cedido em parceria com a empresa Consórcio Conorte. Mais de 360 famílias vive no Pilar, comunidade que possui um dos menores Índices de Desenvolvimento Humano do Recife e que já esteve no centro de diversas desapropriações, tragédias naturais e sociais.



Segundo Túlio Muniz, gestor da Casa Zero, a ação visa proporcionar acesso à cultura por meio de um momento de lazer e contribui para promover a inclusão social e o desenvolvimento educacional.



