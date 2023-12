A- A+

BAIRRO DO RECIFE Casa Zero realiza a última edição da Ocupação Criativa de 2023 neste domingo (10) Evento acontece das 11 às 19h, na sede do shopping cultural, e contará com workshops, atividades infantis, flash tattoo, feira de economia criativa e bazar

Neste domingo (10), a Casa Zero realizará a última Ocupação Criativa de 2023. O evento acontecerá das 11h às 19h, na sede do shopping cultural, que fica na Rua do Bom Jesus, Bairro do Recife. Workshops, atividades infantis, flash tattoo, feira de economia criativa fazem parte da programação, que também contará com o lançamento do 1º Bazar dos Influencers, que promete movimentar a Ocupação.

A Ocupação Criativa contará com expositores de diversos segmentos, ocupando o lobby e o primeiro andar da Casa Zero. Um dos destaques é a parceria entre a Cia do Sorvete e o shopping cultural. O designer e grafiteiro Thiago Teas – Véio Art – realizará uma ação única durante o evento, em que pintará um caminhão da empresa de gelados. Parte das vendas da Cia do Sorvete será direcionada ao Shopping Cultural, fortalecendo causas sociais.

Na Ocupação também acontecerá o lançamento do 1º Bazar Solidário dos Influencers, organizado por Rapha Torres (@omundodagringa). Os itens que estarão à venda são doações exclusivas de personalidades locais para o evento. Participaram Jefferson Limah (@jeffersonalexlimah), Bella Schneider (@bellaschneideroficial), Aline Lima (@alinelimaa) e Karla Santos (@karlasantos_).

"Neste espaço, os visitantes terão a oportunidade de adquirir peças únicas e, simultaneamente, contribuir para projetos de impacto social da Casa Zero. Cada compra realizada durante o evento não apenas garante o acesso a itens exclusivos doados pelos influenciadores, mas também apoia diretamente iniciativas sociais importantes”, diz Tulio Muniz, gestor da Casa Zero.

Além disso, será realizado um bazar de produtos natalinos doados pela loja Galpone. Todos esses itens, com preços acessíveis, destinam integralmente seus lucros para a manutenção dos programas de impacto social da Casa Zero.



SERVIÇO

Ocupação Criativa - última edição de 2023

Quando: domingo (10), das 11h às 19h

Onde: Casa Zero | Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso: Gratuito

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros