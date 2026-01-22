A- A+

CARNAVAIS BRASILEIROS CasaBloco estreia no Recife com encontro histórico entre Galo da Madrugada e Cordão da Bola Preta Projeto que celebra os carnavais do Brasil promove, pela primeira vez, o diálogo entre os dois maiores blocos do País, em programação gratuita na Praça do Arsenal

Pela primeira vez, o projeto CasaBloco – iniciativa da jornalista e produtora cultural Rita Fernandes – aporta no Recife.

E sua estreia na capital pernambucana vem com uma proposta à altura da história do Carnaval brasileiro: promover o encontro entre o Galo da Madrugada e o Cordão da Bola Preta, símbolos máximos da folia de rua em Pernambuco e no Rio de Janeiro.

A CasaBloco estreia em solo recifense nesta sexta (23) e sábado (24), na Praça do Arsenal, Bairro do Recife, com uma programação gratuita que celebra a diversidade, a memória e a força popular dos carnavais do País.

Mais do que um festival, a CasaBloco se propõe como um espaço de troca cultural, onde ritmos, tradições e territórios se cruzam.

No Recife, o projeto ganha contornos ainda mais simbólicos ao reunir, pela primeira vez, as sonoridades do frevo pernambucano e das marchinhas e sambas cariocas em um mesmo palco.

Uma casa para todos os carnavais

Criada em 2018, no Rio de Janeiro (RJ), a CasaBloco nasceu do encantamento de Rita Fernandes – mineira de nascimento e habitante do Rio de Janeiro há meio século – com a multiplicidade das manifestações populares brasileiras.

A faísca inicial surgiu em Pernambuco, durante o Festival de Inverno de Garanhuns, em 2017. “Eu fiquei absolutamente encantada com a diversidade cultural que encontrei ali. Voltei com a sensação de que todo mundo precisava ver aquilo”, relembra a idealizadora.

No Carnaval do ano seguinte, 2018, foi realizada a primeira edição do projeto, que se consolidou como um espaço de intercâmbio entre os diferentes carnavais do Brasil, reunindo blocos, artistas, oficinas, debates e performances.

“A CasaBloco é um festival único, que mistura, dá visibilidade e faz circular os carnavais do Brasil. É um intercâmbio cultural”, define Rita.

Após edições no Rio e duas passagens por Olinda (2024 e 2025), na Casa Estação da Luz, a 7ª edição é a primeira do projeto na capital pernambucana.

Para Rita, trazer a CasaBloco para o Recife era um caminho natural. “Pernambuco é minha segunda casa. A cultura daqui é genuína, potente, e o orgulho que o pernambucano tem da sua cultura é algo que me comove”, afirma.

Abre alas para a tradição pernambucana

A programação da CasaBloco no Recife tem início nesta sexta (23), com uma verdadeira celebração das agremiações tradicionais de Pernambuco. Ao longo da tarde e da noite, a Praça do Arsenal recebe blocos líricos, orquestras de frevo, cortejos e desfiles que desenham um panorama afetivo e histórico do Carnaval local.

Passam pelo palco e pela rampa montados na Praça do Arsenal nomes como Bloco Carnavalesco Lírico Utopia e Paixão, Verde Linho, Flor da Lira de Olinda, Lira do Carpina, Pierrot de São José e o Bloco Eu Quero Mais.

O encerramento da noite fica por conta da paraibana Elba Ramalho, em um show que costura frevo, forró e canções que dialogam diretamente com o imaginário do Carnaval nordestino.

Galo da Madrugada e Bola Preta: um encontro de titãs

O ponto alto da CasaBloco acontece no sábado (24), com o aguardado encontro entre o Galo da Madrugada e o Cordão da Bola Preta.

No palco e no cortejo, as duas instituições colocam frente a frente – e lado a lado – as maiores expressões do Carnaval de rua do Brasil. Lembrando que os dois blocos somam milhões de foliões em seus desfiles

Para Pedro Ernesto Marinho, presidente do Cordão da Bola Preta, o momento é histórico. “Estamos muito felizes de fazer esse encontro na nossa amada Recife. Vai ser um encontro histórico, do principal bloco de rua do Rio de Janeiro com o maior bloco de carnaval de Pernambuco, do Brasil e do mundo”, afirma. “Eu digo que será um verdadeiro ‘encontro de titãs’”, arremata.

Fundado em 1918, o Cordão da Bola Preta mantém viva a tradição das marchinhas e dos sambas que atravessaram gerações. “Mantemos a tradição de 1918 até hoje, tocando as nossas marchinhas e os sambas”, reforça Pedro Ernesto.

Para o Recife, o bloco carioca traz uma representação musical com a banda do Bola Preta, com 10 músicos, um casal de cantores e duas musas da agremiação.

Já o Galo da Madrugada – certificado pelo Guinness Book como o maior bloco de Carnaval do mundo, em 1994 – participa com uma orquestra de frevo formada por 22 músicos, além de passistas, estandarte e o seu cantor oficial, Gusttavo Travassos.

“É uma iniciativa muito positiva, que aproxima duas instituições culturais e promove um intercâmbio com públicos diferentes”, avalia Rômulo Meneses, presidente do Galo. “É bom para o Bola Preta, é bom para o Galo e é bom para o Carnaval brasileiro como um todo”.

Segundo Rômulo, o encontro vai além da simbologia. “É um clima de amizade, cooperação e contribuição recíproca. A ideia é que essa troca continue”, diz.

A expectativa, inclusive, é de que o caminho inverso aconteça em, 2027, levando o Galo ao Rio de Janeiro. “Estamos pensando para o ano que vem, levar o Galo da Madrugada ao Rio de Janeiro, algo que será inédito também.”, destaca Rita Fernandes.



Programação CasaBloco

Sexta-feira, 23/01

17h – Início das atividades com a Orquestra de Pau e Corda Evocações e Flabelistas em Cortejo, a Turma de Palhaços Periquitos do Zumbi (no palco e rampa) e a Orquestra Frevo Mix (no palco e rampa)

18h – Apresentação do Bloco Carnavalesco Lírico Utopia e Paixão

18h30 – Desfile do grupo Confete e Serpentina

19h00 – Apresentação do Bloco Carnavalesco Lírico Verde Linho

19h30 – Momento do Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda

20h – Chegada do Bloco Carnavalesco Misto Lira do Carpina

20h30 – Desfile do Bloco Eu Quero Mais

21h00 – Apresentação do Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José

22h – Grande show de encerramento da noite com Elba Ramalho



Sábado, 24/01

17h – Início do grande cortejo cultural com diversas atrações simultâneas: Afoxé Ylê Xambá, Maracatu Estrela de Ouro de Aliança, Maracatu Nação Baque Forte, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Maracatu Piaba de Ouro, Boi D' Loucos, Boi Mirim de Água Fria, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Boi Mandingueiro, Caboclinhos 7 Flexas, Cia de Dança No Ritmo do Compasso, Orquestra Itinerante Meu Frevo, Clube de Bonecos Bochechudos de Areias, Bloco de Samba A Turma do Tradição, Maracatu Leão Teimoso, Afoxé Omo Obá Dê, Maracatu Carnavalesco Misto Leão Coroado, Bonecos Gigantes de Pernambuco, Boi Malabá, Acorda Recife Orquestra de Frevo, Passistas Zenaide Bezerra, Clarins de Ouro de Pernambuco, Tribo de Caboclinho Tupi e Maracatu Leão Misterioso de Tracunhaém.

17h30 – Adição da Cia de Dança Recifervo e da Orquestra do Maestro Rildo à programação

19h – Apresentação do Afoxé Ogbon Obá

20h - Performance do Maracatu Nação Pernambuco

21h30 – Show do grupo Bola Preta

22h30 – Encerramento com o desfile/show do Galo da Madrugada



SERVIÇO

CasaBloco - 7ª edição

Quando: Sexta (23) e sábado (24) - a partir das 17h

Onde: Praça do Arsenal da Marinha - Bairro do Recife - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações: @casablocooficial

