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casacor 2026 Casacor 2026 vai ocupar 11 galpões do Cais José Estelita a partir de 27 de outubro Com o tema "Mente e Coração" o lançamento da edição 2026 anunciou também a nova direção da Editora Globo

A Casacor Pernambuco 2026 anunciou nesta quarta-feira (10) o tema da edição 2026 “Mente e Coração”. O evento ocorre entre 27 de outubro até o dia 13 de dezembro e vai ocupar 11 galpões do Cais José Estelita. Na ocasião, estavam presentes as diretoras Carla Cavalcanti, Isabela Coutinho e Gabriela Coutinho.

Local escolhido

Sob nova direção da Editora Globo, a edição deste ano terá 34 espaços e mais de 3.000 m² dedicados à arquitetura, arte, decoração e design.

Mais um vez, um edifício histórico foi escolhido pela organização para abrigar a criatividade dos profissionais convidados, localizado no centro da capital. No local, passam trilhos da segunda mais antiga ferrovia do Brasil.

A Casacor 2026 “Mente e Coração” vai ser montada nos Galpões Casario, do número um ao onze, que ficam próximos ao Cabanga Iate Clube. Desses, serão dez galpões destinados à mostra e um à área técnica.

A infraestrutura da nova edição da mostra oferecerá ainda estacionamento e espaço de acesso gratuito com lojas, bares, cafeterias e restaurantes, como já é praxe nos anos anteriores.

“A gente vai ter 34 ambientes, então é uma edição rica de profissionais, com a parte gratuita, com bares e restaurantes, lojas e dentro o que há de melhor na arquitetura e na decoração”, conta Isabela Coutinho.

Um dos arquitetos confirmados é o Liesid Intaraminense. "A Casacor vem com um espaço incrível no coração do Recife, mantendo essa tradição de edifícios históricos, tombados", comentou Liesid, que esteve presente na coletiva.

"(...) O que eu posso garantir é que vamos criar, na verdade, um espaço que ainda não existe, ou até então nunca foi apresentado um ambiente como esse na Casacor", conta o profissional sobre o seu espaço ainda em elaboração.

O evento de lançamento contou ainda com uma palestra sobre o tema que vai nortear os profissionais participantes, “Mente e Coração”, com Pedro Ariel Santana.

As datas, valores e mais informações sobre a Casacor 2026 ainda serão divulgados. É possível acompanhar o evento pelo perfil de Instagram da mostra de design e decoração.

Sobre a mostra

A Casacor é uma plataforma de arquitetura, design de interiores e paisagismo fundada em 1987, em São Paulo. Inicialmente criada como uma mostra anual de decoração, expandiu suas atividades e atualmente reúne 19 franquias nacionais e duas internacionais, na Bolívia e no Peru.

O evento convida arquitetos, designers de interiores, paisagistas e, desde 2023, artistas a desenvolverem ambientes e instalações alinhados ao tema de cada edição. Ao longo de sua trajetória, ocupou diferentes espaços na capital paulista, incluindo imóveis históricos e equipamentos culturais.



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