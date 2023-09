A- A+

Design e Arquitetura CasaCor celebra o "Corpo e Morada", com ocupação no edifício Chanteclaire, a partir desta sexta (22) Com 28 ambientes, loja de design exclusiva da mostra, restaurante e programação artística aberta ao público, a edição 2023 da mostra será aberta hoje e segue até 5 de novembro

O histórico edifício Chanteclair, no Bairro do Recife, volta a ser palco da CasaCor Pernambuco. A 36ª edição da mostra será aberta ao público a partir de hoje e segue em cartaz até o dia 5 de novembro, reunindo trabalhos de jovens talentos e nomes consagrados na arquitetura e no design brasileiros em 28 ambientes que ocupam o térreo e o mezanino do prédio.



Trazendo o tema “Corpo e Morada” - um entendimento de casa como uma extensão do corpo -, a mostra apresenta 28 ambientes com conceitos de quartos, salas, cozinhas, lofts e estúdios e oferece operações de restaurante, bar, café, livraria, galeria de arte popular e contemporânea. Um destaque desta edição será a loja exclusiva CasaCor, promovida em colaboração social com a Casa Zero, Refazenda, Ressignificarte, com produtos das marcas O Studio Faz, Azulerde e Nulinho, feitos especialmente para o evento.



A mostra buscou reunir os trabalhos de jovens talentos e nomes consagrados na arquitetura e no design brasileiros, escolhidos pelo olhar multidisciplinar da curadoria, que lançou um olhar sobre variados estilos e tendências.

Serviços abertos ao público

A edição 2023 da CasaCor foi montada para também abrigar serviços para o público visitante. “A praça está virada para ambientes que são abertos ao público diariamente como restaurantes, galeria de arte, bar, café, lojas. Então, tudo isso vai estar aberto”, informa Isabela Coutinho, uma das diretoras da mostra, que destaca as novidades da curadoria deste ano.



“Quando você vai para a mostra em si, ambiente por ambiente, ela está com toda a inovação e riqueza da nossa terra. Nós somos muito ricos culturalmente, e nossos profissionais trazem isso em seus projetos”, ressalta. Outra atração oferecida será a Praça Recentro, montada na área externa abrindo palco para shows e eventos culturais, abertos ao público, todas as quintas, até o final da mostra.

Sobre a CasaCor

Empresa do Grupo Abril, a CasaCor reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas com 17 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Ribeirão Preto e Tocantins), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

Nesta edição, em parceria com a Lightsource e com o luminotécnicos Carlos Fortes, a CasaCor entrega a iluminação da fachada do Chanteclair. “Para nós, um dos pontos centrais da mostra é o que vai ficar para a cidade. Então, este ano, deixaremos para o Recife um Chantenclair totalmente iluminado”, disse Carla Cavalcanti, uma das diretoras da mostra.

Sobre o Chanteclair

O prédio de propriedade da Santa Casa de Misericórdia, cedido a Realesis Empreendimentos, responsável pela revitalização integral das fachadas, coberta e estruturas do prédio quando em ruínas, que hoje se encontra disponível para locação. Nesta edição, a CasaCor, junto com a Lightsource e com o luminotécnicos Carlos Fortes, entrega a iluminação da fachada do Chanteclair.



Construído no primeiro quartel do século 20, o edifício integra, como destaque, o conjunto monumental formado pelos edifícios do Bairro do Recife, de estilo Eclético, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Caracteriza-se pelo tratamento volumétrico e decorativo de seis imóveis, em um único volume, ocupando a quadra formada pelas avenida. Marquês de Olinda, rua da Madre de Deus, rua Vigário Tenório e Cais da Alfândega, no Recife. “É um prédio histórico e tombado e está sempre sendo reverenciado com mostras espetaculares da construção e de sua amplitude, e é uma coisa muito linda de se ver. Convido a todos, pois está incrível”, convida Isabela Coutinho.

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta; confira a previsão dos astros