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ARQUITETURA

Casacor PE abre edição 2026 nesta quinta (29), em galpões do Novo Cais, no bairro de São José

Mostra de arquitetura, arte, design e paisagismo segue aberta até 13 de dezembro

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Casacor PE abre edição 2026 nesta quinta (29) em galpões do Novo Cais, bairro de São JoséCasacor PE abre edição 2026 nesta quinta (29) em galpões do Novo Cais, bairro de São José - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Para se reconectar, explorar possibilidades e priorizar o bem-estar. É este o roteiro da edição 2026 da Casacor Pernambuco que traz o tema "Mente e Coração" e leva para os 35 ambientes da mostra de arquitetura, arte, design e paisagismo a transformação de um habitar para além da estética.

Com início nesta quinta-feira (29) e seguindo até 13 de dezembro, Recife se volta à diversidade de espaços em 11 galpões do Novo Cais, no Cais José Estelita, em mais de três mil m² tomados por projetos assinados por 51 profissionais - estúdios, apartamentos, escritórios, cafés, lojas, bar, restaurantes e até estúdio de pilates, em sintonia com a proposta de compor a edição por ambientes inspiradores.

"Sempre as nossas mostras envolvem muito afeto, emoção. A gente tem certeza que esses sentimentos vindo para dentro das casas, a gente vive muito melhor (...). São ambientes que resgatam um pouco de nossa história", ressaltou Isabela Coutinho, em conversa com a Folha de Pernambuco. Ela é uma das sócias da Casacor ao lado de Gabriela Coutinho e Carla Cavalcanti.

Conexão
Foi como visitante na edição de 2025 da mostra que José Neto, fisioterapeuta e instrutor de pilates, teve a ideia de montar o Espaço Wellness TWR Pilates, um ambiente voltado à prática de exercícios e bem-estar, em sincronia à proposta da edição deste ano da Casacor.

 

Espaço Wellness TWR Pilates é uma das novidades da Casacor PE 2026Espaço para Pilates é uma das novidades da edição 2026 da Casacor PE | Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

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"Por que não um estúdio, por que não as pessoas se movimentando? Pensei nessa experiência imersiva dentro do projeto da mostra, levando às pessoas a uma vivência de estar dentro da cidade e usar o 'Mente e Coração' como mote que é do próprio pilates", contou José, idealizador do espaço que tem assinatura da arquiteta Ana Cristina Mendonça. Vale lembrar de que o acesso ao TWR é gratuito e aberto para quem quiser praticar o exercício.

Apê feminino
Já a Casa Terral, projeto das arquitetas Francyelle França e Vivian Nascimento, do Atelier A4 Arquitetura & Interiores, foi pensado para reforçar a independência da mulher, inspirando-a a ser a protagonista de sua própria vida.

Chamado por elas de "apartamento feminino", o espaço de 49 metros quadrados tem ares de acolhimento em um espaço totalmente integrado.

 

Arquitetas Francyelle França e Vivian Nascimento assinam a 'Casa Terral' na Casacor PE 2026Arquitetas Francyellle França e Vivian Nascimento assinam a 'Casa Terral'| Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Outros ambientes
Na edição deste ano, o pool gastronômico é formado pelo restaurante Cá-Já, Soto Café, Sushi Garrafeira Brasil e o bar Lambarice, têm acesso gratuito. arquitetas Francyelle França e Vivian Nascimento,

As lojas da D'Unir velas e aromas, Cepe livraria, ótica Gustavo Eyewear, o Centro de Artesanato de Pernambuco, joalheria Lúcia Lima e a loja da Oficina Brennand, além do Espaço Wellness TWR Pilates, também compõem a mostra.

SERVIÇO
Casacor PE 2026
Quando: de 29 de outubro a 13 de dezembro 
Onde: Galpões Casario (Novo Cais), bairro de São José

As operações de bar e restaurante funcionarão de terça a sábado, das 12h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h; os espaços pagos e as lojas, de terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h) e domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h)
Ingresso: a partir de R$ 55 (meia-entrada) no App Casacor (as operações gastronômicas, o TWR Pilates e lojas têm acesso gratuito)
Instagram: @casacorpeoficial

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