Casacor PE abre edição 2026 nesta quinta (29), em galpões do Novo Cais, no bairro de São José

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Para se reconectar, explorar possibilidades e priorizar o bem-estar. É este o roteiro da edição 2026 da Casacor Pernambuco que traz o tema "Mente e Coração" e leva para os 35 ambientes da mostra de arquitetura, arte, design e paisagismo a transformação de um habitar para além da estética.



Com início nesta quinta-feira (29) e seguindo até 13 de dezembro, Recife se volta à diversidade de espaços em 11 galpões do Novo Cais, no Cais José Estelita, em mais de três mil m² tomados por projetos assinados por 51 profissionais - estúdios, apartamentos, escritórios, cafés, lojas, bar, restaurantes e até estúdio de pilates, em sintonia com a proposta de compor a edição por ambientes inspiradores.

"Sempre as nossas mostras envolvem muito afeto, emoção. A gente tem certeza que esses sentimentos vindo para dentro das casas, a gente vive muito melhor (...). São ambientes que resgatam um pouco de nossa história", ressaltou Isabela Coutinho, em conversa com a Folha de Pernambuco. Ela é uma das sócias da Casacor ao lado de Gabriela Coutinho e Carla Cavalcanti.

Conexão

Foi como visitante na edição de 2025 da mostra que José Neto, fisioterapeuta e instrutor de pilates, teve a ideia de montar o Espaço Wellness TWR Pilates, um ambiente voltado à prática de exercícios e bem-estar, em sincronia à proposta da edição deste ano da Casacor.





Espaço para Pilates é uma das novidades da edição 2026 da Casacor PE | Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco





"Por que não um estúdio, por que não as pessoas se movimentando? Pensei nessa experiência imersiva dentro do projeto da mostra, levando às pessoas a uma vivência de estar dentro da cidade e usar o 'Mente e Coração' como mote que é do próprio pilates", contou José, idealizador do espaço que tem assinatura da arquiteta Ana Cristina Mendonça. Vale lembrar de que o acesso ao TWR é gratuito e aberto para quem quiser praticar o exercício.



Apê feminino

Já a Casa Terral, projeto das arquitetas Francyelle França e Vivian Nascimento, do Atelier A4 Arquitetura & Interiores, foi pensado para reforçar a independência da mulher, inspirando-a a ser a protagonista de sua própria vida.



Chamado por elas de "apartamento feminino", o espaço de 49 metros quadrados tem ares de acolhimento em um espaço totalmente integrado.





Arquitetas Francyellle França e Vivian Nascimento assinam a 'Casa Terral'| Crédito: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Outros ambientes

Na edição deste ano, o pool gastronômico é formado pelo restaurante Cá-Já, Soto Café, Sushi Garrafeira Brasil e o bar Lambarice, têm acesso gratuito. arquitetas Francyelle França e Vivian Nascimento,



As lojas da D'Unir velas e aromas, Cepe livraria, ótica Gustavo Eyewear, o Centro de Artesanato de Pernambuco, joalheria Lúcia Lima e a loja da Oficina Brennand, além do Espaço Wellness TWR Pilates, também compõem a mostra.

SERVIÇO

Casacor PE 2026

Quando: de 29 de outubro a 13 de dezembro

Onde: Galpões Casario (Novo Cais), bairro de São José



As operações de bar e restaurante funcionarão de terça a sábado, das 12h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h; os espaços pagos e as lojas, de terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h) e domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h)

Ingresso: a partir de R$ 55 (meia-entrada) no App Casacor (as operações gastronômicas, o TWR Pilates e lojas têm acesso gratuito)

Instagram: @casacorpeoficial

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