Casacor PE dá palco para Bella Schneider em show gratuito; confira

A- A+

A Casacor Pernambuco voltou ao Edf. Chanteclair, no Bairro do Recife, na sexta-feira (22). Prometendo uma programação cultural no Palco Recentro, o evento traz a cantora Bella Schneider nesta quinta-feira (28).O show é gratuito e começa a partir das 19h.

Em sua 36ª edição, a Casacor Pernambuco 2023 conta com o tema “Corpo e Morada”, com um total de 28 ambientes ocupando o térreo e o mezanino do Edf. Chanteclair (tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN), no Recife Antigo.

O projeto acontece até o dia 5 de novembro, de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. E todas as quintas-feiras acontecerão shows na Praça Recentro, montado na área externa da mostra. O desta semana é de Bella Schneider.

A artista recifense ficou nacionalmente conhecida ao participar da quarta temporada do programa da TV Globo "The Voice Brasil", em 2015.

Serviço:

Bella Schneider na Casacor

Quando: quinta-feira (28), às 19h.

Onde: Edf. Chanteclair - Av. Marquês de Olinda, 2-86 - Recife, PE

Show gratuito

Veja também

Cultura Virada Cultural Criatura apresenta Forró na Caixa, Orquestra Latinolindense e Orquestra de Bolso