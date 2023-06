Casacor Pernambuco 2023 já tem data marcada; saiba a data e o tema da nova edição do evento

A- A+

A Casacor Pernambuco anunciou a data da edição 2023: de 22 de setembro a 5 de novembro. Mais uma vez, o cenário será o icônico Edf. Chanteclair, sucesso da edição passada, quando a mostra completou 35 anos. Em 2022 foram 28 mil visitantes em 51 dias de evento, público recorde da exposição.



O tema de 2023 é “Corpo e Morada” – um entendimento de casa como uma extensão do corpo. “Quem for visitar a Casacor deste ano vai perceber essa relação do ser humano com seu corpo e sua casa, como ambos se cruzam e se complementam”, descreve Gabriela Coutinho, uma das diretoras da Casacor Pernambuco.

A mostra vai ocupar o térreo o mezanino do Chanteclair, com 30 ambientes entre quartos, salas, cozinhas, lofts e estúdios, além de operações de restaurante, bar, café, livraria, galeria de arte popular e contemporânea, lojas e a Praça Recentro, na área externa.

Novidades

Este ano a Casacor investe também em um palco permanente, que deverá receber artistas, designers, artesãos e projetos incubados no Porto Social, para palestras e shows.



Nesta edição, junto com a Lightsource e com o luminotécnicos Carlos Fortes, a mostra vai investir na finalização do projeto de iluminação da fachada do Chanteclair.

“Para nós, um dos pontos centrais da mostra é o que vai ficar para a cidade. Então este ano vamos completar a iluminação do prédio. Ano passado fizemos a lateral que fica na Vigário Tenório e agora vamos completar, deixando o Chatenclair todo iluminado”, disse Carla Cavalcanti, uma das diretoras da mostra.

A edição da Casacor 2023 terá mais uma vez como parceiro social, a Casa Zero - espaço sociocultural de criatividade que funciona na Rua do Bom Jesus e que foi idealizado por Fábio Silva.



Para a realização de mais uma edição no Chanteclair, a gestão da mostra conta com a parceria da Prefeitura da Cidade, com o IPHAN e a Realisis Empreendimentos, proprietária do edíficio.

Sobre a Casacor

Pertencente ao Grupo Abril, a CASACOR reúne, anualmente, arquitetos, decoradores e paisajistas que criam ambientes inspirados por um tema. São vinte franquias espalhadas pelo Brasil: Alagoas, Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Franca, Florianopólis, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, e mais cinco internacionais: Miami, Bolívia, Equador, Paraguai e Peru.

Sobre o Chanteclair

O prédio de propriedade da Santa Casa de Misericórdia, cedido à Realesis Empreendimentos, responsável pela revitalização integral das fachadas, coberta e estruturas do prédio quando em ruínas, que hoje encontra-se disponível para locação.



Construído no primeiro quartel do séc. XX, o edifício integra, como destaque, o conjunto monumental formado pelos edifícios do Bairro do Recife, de estilo Eclético, tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN.



Caracteriza-se pelo tratamento volumétrico e decorativo de seis imóveis, em um único volume, ocupando a quadra formada pelas Av. Marquês de Olinda, Rua da Madre de Deus, Rua Vigário Tenório e Cais da Alfândega, em Recife-PE.

