DECORAÇÃO CASACOR 2025 anuncia calendário; saiba quando a mostra será realizada em Pernambuco Com tema "Semear Sonhos", mostra terá edições no Brasil e na América Latina, e celebra expansão para a América Central

Evento que integra o calendário em Pernambuco, a CASACOR 2025 será realizada no Estado entre os dias 4 de outubro e 30 de novembro.



O calendário da mostra que reúne arte, design e arquitetura, foi divulgado nesta segunda-feira (28).





Em Pernambuco, tal qual ocorreu na última edição, em 2024, a mostra será realizada no Bairro do Recife, dessa vez no Complexo Niágara - prédio localizado entre a Av. Rio Branco e a Rua do Apolo.





Veja calendário da CASACOR 2025 no Brasil



CASACOR Goiás: de 7 de maio a 22 de junho

CASACOR Rio Grande do Sul: de 14 de maio a 13 de julho

CASACOR São Paulo: de 27 de maio a 3 de agosto

CASACOR Paraná: de 1º de junho a 27 de julho

CASACOR Santa Catarina/Itapema: de 29 de junho a 10 de agosto

CASACOR Bahia: de 8 de julho a 7 de setembro

CASACOR Minas Gerais: de 12 de agosto a 28 de setembro

CASACOR Brasília: de 13 de agosto a 12 de outubro

CASACOR Ribeirão Preto: de 19 de agosto a 12 de outubro

CASACOR Mato Grosso do Sul: de 15 de setembro a 31 de outubro

CASACOR Santa Catarina/Florianópolis: de 28 de setembro a 9 de novembro

CASACOR Ceará: de 2 de outubro a 16 de novembro

CASACOR Sergipe: de 3 de outubro a 23 de novembro

CASACOR PERNAMBUCO: de 4 de outubro a 30 de novembro



Veja calendário da CASACOR 2025 em outros países

CASACOR Bolívia: de 14 de maio a 21 de junho de 2025

CASACOR Piauí: de 15 de maio a 29 de junho de 2025

CASACOR Peru: de 21 de maio a 13 de julho de 2025

CASACOR Costa Rica: de 24 de outubro a 5 de dezembro de 2025

SERVIÇO

CASACOR PERNAMBUCO 2025: de 4 de outubro a 30 de novembro

