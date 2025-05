A- A+

casacor 2025 Casacor Pernambuco 2025: nova edição ocupa mais um prédio tombado no Bairro do Recife O Complexo Niágara S.A, que engloba os edifícios Niágara e Aliança, recebe a mostra de tema "Semear Sonhos", que acontece entre os dias 4 de outubro a 30 de novembro

A Casacor Pernambuco 2025 já tem lugar confirmado. A nova edição do evento ocupará mais um prédio histórico no Bairro do Recife.

O Complexo Niágara S.A, que engloba os edifícios Niágara e Aliança, recebe a mostra de tema “Semear Sonhos”, que acontece entre os dias 4 de outubro a 30 de novembro.

A temática provoca reflexões acerca do futuro das cidades e a relação do espaço urbano com cada cidadão, levantando a necessidade de repensar esta conexão por meio de espaços mais sustentáveis, coletivos e interligados com a natureza.

“Essa ideia de sonho que motiva o tema deste ano está em sintonia com nosso desejo, nosso sonho, de ajudar a transformar o centro da cidade” compartilhou Isabela Coutinho, uma das diretoras da Casacor, reafirmando o propósito de reativar edifícios que fazem parte do patrimônio histórico da cidade.

Gabriela Coutinho, que também atua no comando da Casacor ao lado de Isabela e Carla Cavalcanti, reforçou o interesse em explorar o espaço do Complexo Niágara S.A.:

“Uma via peatonal, com um fluxo de pedestres grande. Achamos que era perfeito. Além disso, o complexo é formado por dois edifícios, o Niágara e o Aliança, que formam um bloco único e se comunicam internamente” discorreu Gabriela.

Ainda de acordo com Gabriela, esta será uma das maiores edições realizadas no Bairro do Recife, com 36 ambientes espalhados nos 2.630 m2 de área. As operações de bar, restaurantes e lojas vão se concentrar no térreo, com entrada livre.

O complexo é tombado pelo Iphan e seu processo de restauro está a cargo da arquiteta Karla Grimaldi, que se debruçou sob a história dos edifícios Niágara e Aliança.

Antes de ser abandonado e ir a leilão, o espaço era tomado por lojas, escritórios e apartamentos de moradia. Até mesmo um cabaré já operou em suas instalações.

“Ele tem as colunas do neoclássico, a sua simetria, mas tem também elementos do rococó, do neogótico, grades do art déco, é uma grande mistura”, explica Karla.

Com o lançamento do evento, e local e data definidos, começa agora o processo de seleção do elenco que vai participar da edição 2025.

