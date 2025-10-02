A- A+

ARQUITETURA E DESIGN CASACOR Pernambuco começa neste sábado (4), no Bairro do Recife, com o tema "Semear Sonhos" Começa, neste fim de semana, uma das mais importantes mostras de arquitetura e paisagismo do país, com 35 espaços que apresentam a diversidade da criação no setor em Pernambuco

A partir de amanhã (4) até o dia 30 de novembro, o Bairro do Recife receberá a 26ª edição da Casacor, uma das mais importantes mostras de arquitetura, design de interiores e paisagismo do país. Este é o quarto ano que o evento aporta no bairro nascedouro da Capital pernambucana.

Este ano, a mostra ocupará 3 mil m² do Complexo Niágara, que é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e engloba os edifícios Niágara e Aliança, localizados na Av. Rio Branco.

Quem for visitar a Casacor Pernambuco, a partir de amanhã, poderá percorrer um total de 35 espaços – são ambientes como apartamentos, lofts, cozinhas, quartos, lojas, livrarias – e uma área de palestras do Porto Digital, que será utilizada durante outro evento, o Rec’n’Play. Tudo assinado por escritórios de arquitetura e design.

Térreo

O térreo será o espaço de encontro, com diversas operações abertas ao público, sem a necessidade de pagar ingresso. Para comer e beber, estão o Bar Copergás por Ponto Cego, Café BRB por SOLO Brewing e o Restaurante Cá-Já.

Também no térreo estão a bilheteria e lounge Peugeot, a loja Artesanato de Pernambuco, a Arena de Eventos Coral, a loja Oficina Francisco Brennand, a livraria Cepe, a loja D’Unir+Ana Lúcia paisagismo sustentável e área verde com WC.

Diversidade

Isabela Coutinho e Gabriela Coutinho, mãe e filha, são os nomes à frente da Casacor Pernambuco há dez edições. Entre os destaques da mostra neste ano está a diversidade nas assinaturas dos projetos, na marca peculiar que cada escritório/arquiteto imprime em seu projeto.

“Temos 35 escritórios diferentes e nenhum espaço está parecido com outro, cada um tem sua personalidade. Isso é muito bacana, porque vemos que eles estão exercendo a sua criatividade e os visitantes conseguirão ter uma consonância maior com o que gosta, é muito bacana a gente conseguir ter essa variedade e de uma forma com muito bom gosto, e sempre com elementos muito atuais”, diz Gabriela.

“Isso, incluindo sempre o verde, a afetividade e o individual de cada pessoa, o que ela traz, da sua história, para o ambiente, e os arquitetos estão dando essa cara em cada ambiente, a sua personalidade”, completa Isabela.

O tema desta edição é “Semear Sonhos”, que nos leva à reflexão sobre o futuro das cidades e de moradias conectadas com o mínimo de impacto à natureza.

“Todos os setores hoje estão muito em consonância com a necessidade de se ter uma atenção especial para esse tópico [sustentabilidade]. A gente valoriza demais, até porque a sustentabilidade tem diversos pilares, e a gente tenta estar sempre integrado a todos eles. Aqui, isso poderá ser visto em diversos momentos, com a reutilização de materiais, também com a valorização do patrimônio público. São todos elementos que fazem parte dessa atmosfera”, diz Gabriela.

Patrimônio

A instalação da mostra no Complexo Niágara representa essa valorização do patrimônio público citada por Gabriela. Tombado pelo IPHAN, os dois prédios que o compõem – e que se comunicam internamente – são um interessante mix arquitetônico, com elementos do neoclássico, mas, também, do rococó, do neogótico e do art déco. O complexo passou por um restauro que permanecerá após o evento.

Outro espaço público que recebeu cuidado especial e que estará aberto durante toda a vigência da Casacor Pernambuco é a Rua Itaiópolis, lateral à mostra, e que foi revitalizada pelo Recentro, programa da Prefeitura do Recife.

SERVIÇO

CASACOR Pernambuco 2025

Quando: 4 de outubro a 30 de novembro de 2024

Onde: Complexo Niágara S.A. – Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 90 (com meia-entrada garantida por lei), à venda em appcasacor

Funcionamento

Ambientes (1º e 2º pavimentos): terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h); domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h).

Operações gratuitas (bar, café, restaurante e espaço de eventos): terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h.

