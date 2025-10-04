S�b, 04 de Outubro

ARQUITETURA E DESIGN

CASACOR Pernambuco 2025 exalta sustentabilidade e patrimônio arquitetônico do Recife

Sob o tema "Semear Sonhos", a mostra se compromete com a reflexão sobre o morar urbano mais conectado às questões sustentáveis, assim como, por mais um ano, ocupa uma edificação histórica restaurada

Espaço "Refúgio da Alma", na CASACOR Pernambuco 2025, traz uma experiência de uma moradia imersa e envoltas por naturezaEspaço "Refúgio da Alma", na CASACOR Pernambuco 2025, traz uma experiência de uma moradia imersa e envoltas por natureza - Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Começa hoje (4) a Casacor Pernambuco 2025, que transformará o Recife na capital da arquitetura, design de interiores e paisagismo até o dia 30 de novembro, em pleno Bairro do Recife, coração da Capital pernambucana.

Em sua 26ª edição no estado, a mostra ocupa o Complexo Niágara S.A., formado pelos edifícios Niágara e Aliança, localizados na Av. Rio Branco. 

Em um total de 3 mil m², estão distribuídos 35 espaços assinados por diversos arquitetos e escritórios, evidenciando, principalmente, a diversidade de estilos, histórias e vivências que cada profissional imprime a seus projetos.

Com o tema “Semear Sonhos”, a sustentabilidade é foco desta edição da Casacor, que procura estimular a reflexão e o repensar sobre o morar urbano do futuro, que segue a tendência da coletividade e de uma maior conexão com a natureza.

Sustentabilidade
A sustentabilidade é tema atual e transversal em vários setores da sociedade. A (re)utilização consciente de elementos com mínimo impacto na natureza, a maior presença do verde, entre outros pontos, são assuntos que estão na ordem do dia.

Alguns espaços expositivos da mostra assumem essa linha de atenção à sustentabilidade em seus projetos, como é o caso da Atmosphera Plantas e Paisagismo, que está presente na mostra com o espaço “Refúgio da Alma”, que impressiona a quem o adentra.

Um ambiente abundante em vegetação, folhas e árvores, e outros elementos naturais - água, terra etc -, que se entrelaçam aos elementos construtivos, estabelecendo essa conexão.

“Colocamos vegetações das mais variadas possíveis, trabalhando com árvores nativas, como o araçá-boi, a massaranduba, (...) pinturas de pássaros quase à extinção (...), aquarela de plantas, animais, de insetos, remetendo a essa busca pela natureza”, conta Brenda Black, da Atmosphera. 

“Também, para aguçar os sentidos das pessoas, a luz do sol entrando nas janelas, a fonte trazendo a água, a vegetação, a terra presente nos vasos e também nas tijoleiras de barro batido”, completa.

“Do ponto de sustentabilidade, o uso da vegetação como controle térmico: com o uso da vegetação, principalmente em ambientes internos, você tem uma redução da umidade, da temperatura e, com isso, uma maior eficiência de ar-condicionado, da própria absorção de radiação, dos raios solares, só tem benefícios”, explica Rodrigo Black.

Patrimônio restaurado
Este é o quarto ano que a Casacor Pernambuco se instala em um prédio do Bairro do Recife, onde parte significativa da sua História é contada através justamente da Arquitetura. Desta vez, o Complexo Niágara S.A. foi o escolhido.

Os edifícios Niágara e Aliança - tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) - datam do início do século XX, quando Recife passou por grande reforma urbana, inspirada no modelo francês de Hallsmann. Suas fachadas são um mix de estilos: convivem neoclássico, rococó, neogótico e art déco.

Há cerca de dois anos, o Complexo passou por um processo de restauro, que teve à frente a arquiteta Karina Grimaldi. Coberta, interiores e fachadas passaram por intervenções completas. Outros elementos foram mantidos como concebidos originalmente.

“A escaiola italiana que decora a escada principal, do começo do século 20, estava bem danificada. Fiz o restauro da escaiola e usei uma técnica japonesa de restauro que chama Kintsugi, que coloca folha de ouro também nas partes que foram danificadas”, lembra Karla. 

Após o período da Casacor, o Complexo será entregue à Cidade completamente restaurado, também com soluções que contemplam a sustentabilidade.

SERVIÇO
Casacor Pernambuco 2025
Quando: 4 de outubro a 30 de novembro de 2024
Onde: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife 
Ingressos: R$ 90 (com meia-entrada garantida por lei), à venda em AppCasacor

Funcionamento: Ambientes (1º e 2º pavimentos): terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h);  domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h)
Operações com acesso gratuito (bar, café, restaurante e espaço de eventos): terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

