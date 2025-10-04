A- A+

ARQUITETURA E DESIGN CASACOR Pernambuco 2025 exalta sustentabilidade e patrimônio arquitetônico do Recife Sob o tema "Semear Sonhos", a mostra se compromete com a reflexão sobre o morar urbano mais conectado às questões sustentáveis, assim como, por mais um ano, ocupa uma edificação histórica restaurada

Começa hoje (4) a Casacor Pernambuco 2025, que transformará o Recife na capital da arquitetura, design de interiores e paisagismo até o dia 30 de novembro, em pleno Bairro do Recife, coração da Capital pernambucana.

Em sua 26ª edição no estado, a mostra ocupa o Complexo Niágara S.A., formado pelos edifícios Niágara e Aliança, localizados na Av. Rio Branco.

Em um total de 3 mil m², estão distribuídos 35 espaços assinados por diversos arquitetos e escritórios, evidenciando, principalmente, a diversidade de estilos, histórias e vivências que cada profissional imprime a seus projetos.

Com o tema “Semear Sonhos”, a sustentabilidade é foco desta edição da Casacor, que procura estimular a reflexão e o repensar sobre o morar urbano do futuro, que segue a tendência da coletividade e de uma maior conexão com a natureza.



Sustentabilidade

A sustentabilidade é tema atual e transversal em vários setores da sociedade. A (re)utilização consciente de elementos com mínimo impacto na natureza, a maior presença do verde, entre outros pontos, são assuntos que estão na ordem do dia.



Alguns espaços expositivos da mostra assumem essa linha de atenção à sustentabilidade em seus projetos, como é o caso da Atmosphera Plantas e Paisagismo, que está presente na mostra com o espaço “Refúgio da Alma”, que impressiona a quem o adentra.



Um ambiente abundante em vegetação, folhas e árvores, e outros elementos naturais - água, terra etc -, que se entrelaçam aos elementos construtivos, estabelecendo essa conexão.



“Colocamos vegetações das mais variadas possíveis, trabalhando com árvores nativas, como o araçá-boi, a massaranduba, (...) pinturas de pássaros quase à extinção (...), aquarela de plantas, animais, de insetos, remetendo a essa busca pela natureza”, conta Brenda Black, da Atmosphera.



“Também, para aguçar os sentidos das pessoas, a luz do sol entrando nas janelas, a fonte trazendo a água, a vegetação, a terra presente nos vasos e também nas tijoleiras de barro batido”, completa.



“Do ponto de sustentabilidade, o uso da vegetação como controle térmico: com o uso da vegetação, principalmente em ambientes internos, você tem uma redução da umidade, da temperatura e, com isso, uma maior eficiência de ar-condicionado, da própria absorção de radiação, dos raios solares, só tem benefícios”, explica Rodrigo Black.



Patrimônio restaurado

Este é o quarto ano que a Casacor Pernambuco se instala em um prédio do Bairro do Recife, onde parte significativa da sua História é contada através justamente da Arquitetura. Desta vez, o Complexo Niágara S.A. foi o escolhido.



Os edifícios Niágara e Aliança - tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) - datam do início do século XX, quando Recife passou por grande reforma urbana, inspirada no modelo francês de Hallsmann. Suas fachadas são um mix de estilos: convivem neoclássico, rococó, neogótico e art déco.



Há cerca de dois anos, o Complexo passou por um processo de restauro, que teve à frente a arquiteta Karina Grimaldi. Coberta, interiores e fachadas passaram por intervenções completas. Outros elementos foram mantidos como concebidos originalmente.



“A escaiola italiana que decora a escada principal, do começo do século 20, estava bem danificada. Fiz o restauro da escaiola e usei uma técnica japonesa de restauro que chama Kintsugi, que coloca folha de ouro também nas partes que foram danificadas”, lembra Karla.



Após o período da Casacor, o Complexo será entregue à Cidade completamente restaurado, também com soluções que contemplam a sustentabilidade.

SERVIÇO

Casacor Pernambuco 2025

Quando: 4 de outubro a 30 de novembro de 2024

Onde: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife

Ingressos: R$ 90 (com meia-entrada garantida por lei), à venda em AppCasacor



Funcionamento: Ambientes (1º e 2º pavimentos): terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h); domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h)

Operações com acesso gratuito (bar, café, restaurante e espaço de eventos): terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

