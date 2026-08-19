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CASACOR Casacor Pernambuco 2026 apresenta elenco de arquitetos e profissionais desta edição Neste ano, o tema da mostra é "Mente e Coração", que será realizada na área do Cais José Estelita

A Casacor Pernambuco 2026 ocupará 11 galpões do Cais José Estelita, no bairro de São José, entre os dias 29 de outubro e 13 de dezembro. Os Galpões Casario, do número um ao onze, abrigam alguns dos principais nomes da arquitetura, do design de interiores, do paisagismo e da arte, de Pernambuco e também de Alagoas.

Sob o tema "Mente e Coração", esta edição da mostra distribui 34 ambientes assinados pelos arquitetos. Entre os espaços, estão casa, apartamento para a terceira idade, escritório do advogado, suíte funcional e spa, além de operações de bar, restaurante, café, lojas, livraria e centro de artesanato - estes que são espaços de acesso gratuito.

A Casacor Pernambuco 2026 soma mais de 3 mil m² dedicados à arquitetura, arte, decoração e design. Nesta edição, com a nova direção da Editora Globo, a mostra mais uma vez escolheu um local histórico do Recife para receber os arquitetos, decoradores e paisagistas.

''Estaremos mais uma vez num ambiente de preservação e história do Recife, que carrega consigo a memória do local, por onde passam os trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil, que fizemos questão de manter e agregar ao projeto, numa mistura de novo e antigo, trazendo encantamento e pertencimento aos visitantes'', conta Gabriela Coutinho, uma das sócias da Casacor Pernambuco, juntamente com Carla Cavalcanti e Isabela Coutinho.

Elenco

Os projetos da Casacor Pernambuco 2026 serão divididos entre os onze galpões localizados na área do Cais José Estelita, no centro da capital pernambucana.

Dentre os nomes, Cacau Araújo apresenta a suíte urbana, Marylia Nogueira com o Garden Bar, em parceria com a Atmosphera, Clarissa Lopes expõe a sala biofílica, Tarcísio Dantas assina o projeto do restaurante Cá-Já. Além deles, Célia Beatriz exibe um espaço com soluções de arquitetura para diferentes fases da vida e a Casa Arquitetura recebe a Oficina Brennand.



Outros espaços também serão assinados por diversos nomes: Ana Cristina Cunha, com a Casa Deca; Ana Higino apresenta o espaço da bilheteria; FV Arquitetos, com a Casa Tropical Vivix; Estúdio São, com um espaço híbrido para trabalhar em casa; Arqmulti assina o projeto da Moura Dubeux. A arquiteta Dani Cunha assume a loja de jóias Lúcia Lima; Luiza Nogueira, com a cozinha experiência Kitchens; Atelier A4, com o micro apartamento; Dois Pontos Arquitetura apresenta o escritório do advogado; Verônica Fernandes, com a suíte sensorial; Tatiana Yamamoto e Jaildo Lima, com uma sala de jantar.

A arquiteta Rafaella Bittencourt assina o projeto do Soto Café; Dani Pessoa, com a Casa Electrolux; Thayssa Queiroz e Myrella Vasconcelos, com a varanda gourmet; Jacqueline Ferreira e o espaço funcional da Copergás; Dyego Brito, com o espaço de eventos coletivo. Ana Cristina Mendonça assume o TRW Pilates; Maria Meira Lins assume o projeto da Loja Gustavo Eyewear; Arqsign com o Wine Sushi Bar, da Wine Garrafeira; Adryel Martins apresenta um lavabo que é spa e DLS Arquitetura com o lavabo funcional.

Encerrando o grande elenco da Casacor Pernambuco 2026, Geraldo Machado Arquitetura assina o projeto da loja Cepe, enquanto Lúcio Omena e Rodrigo Vieira assumem o projeto da Loja Adepe e Sônia Beltrão apresenta a loja D´Unir. Assim como nas últimas edições, o projeto de iluminação das áreas externas e também da circulação levam a assinatura do Estudio Carlos Fortes.

SERVIÇO

Casacor Pernambuco 2026

Quando: de 29 de outubro a 13 de novembro de 2026

Onde: Galpões Casario - Cais José Estelita, São José

Informações: @casacorpeoficial

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