CASACOR PERNAMBUCO CASACOR Pernambuco abre as portas no Bairro do Recife a partir de 4 de outubro "Semear Sonhos" é o tema da mostra este ano, um convite para repensar sobre o morar urbano

A partir do próximo dia 4 de outubro, o Bairro do Recife ganha as cores e formas da arquitetura e do design que perfazem mais uma edição da Casacor Pernambuco - realizada em um dos prédios históricos do local, o Complexo Niágara S.A., formado pelos edifícios Niágara e Aliança.



Em uma área que soma mais de 3 mil metros quadrados, a mostra traz como tema "Semear Sonhos", em tom de convite a profissionais e visitantes para reflexão sobre o futuro das cidades e o repensar sobre o morar urbano.



Serão 35 espaços, além de uma área para palestras do Porto Digital - que será usada durante o Rec'N Play - todos assinados por escritórios de arquitetura e design.









Os ambientes

Apartamentos, lofts, quartos, cozinhas, lojas e livrarias integram os espaços da edição deste ano da mostra.



No térreo, bar, café e restaurante estarão abertos ao público, com acesso gratuito. São eles: Bar Copergás por Ponto Cego, Café BRB por SOLO Brewing e Restaurante Cá-Já.



Bilheteria e lounge Peugeot, Artesanato de Pernambuco, Arena de Eventos Coral, Loja Oficina Francisco Brennand, livraria Cepe, loja D'Unir + Ana Lúcia Paisagismop Sustentável e área verde, também compõem os espaços.

"Nossa ideia é que novos olhares, novos públicos sejam atraídos, ao mesmo tempo queremos que aumente a frequência dos que já visitam a CASACOR. Eles podem voltar outras vezes para tomar um café, almoçar, comprar um presente", pontua uma das diretoras da mostra, Isabela Coutinho.



Recentro + CASACOR

Com a Rua Itaiópolis (localizada na lateral da mostra) revitalizada pelo projeto Recentro, da Prefeitura do Recife, a CASACOR PE 2025 reforça seu propósito de convidar para sonhar e ao mesmo tempo agir, com o intuito de que o Bairro do Recife siga ocupado e movimentado.



"Que seja um ponto de encontro para os recifenses e turistas (...) através da arte e da cultura", deseja Isabela.

A escolha do Niágara

De estilo eclético, com duas fachadas principais - uma delas voltada para a Av. Rio Branco e a outra para a Rua do Apolo - a escolha do Complexo do Niágara para abrigar a edição deste ano da mostra, não foi à toa.



Com espaços que ratificam a pluralidade da CASACOR, privilegiando estilos, linguagens e vivências diversas, inclusive preservando elementos originais do prédio, a exemplo do pé direito e do piso e escaiola italiano do início do século, o primeiro e segundo pavimentos da mostra estarão abertos à visitação (mediante ingresso).

Tal qual ocorreu em edições passadas, e em parceria com Carlos Fortes, a mostra em 2025 também deixa legado para o prédio, que ganha fachada do projeto luminotécnico.

SERVIÇO

CASACOR PERNAMBUCO 2025

Quando: de 4 de outubro a 30 de novembro

Onde: Complexo Niágara S.A. - Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 45 (meia-entrada), neste link

Funcionamento de terça a sábado, das 14h às 22h (ambientes 1º e 2º pavimentos)/domingos e feriados, das 12h às 20h



Operações gratuitas (sem ingresso) para o bar, café, restaurante e espaço de eventos

Funcionamento de terça a sábado, das 12h às 22h/domingos e feriados, das 12h às 20h



