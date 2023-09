A- A+

exposição Casacor Pernambuco inicia a sua 36ª edição nesta sexta-feira (22); saiba mais Novamente no edifício Chanteclair, a mostra conta com 28 ambientes

A 36ª edição da Casacor Pernambuco começa nesta sexta-feira (22), a partir das 14h. O evento acontece no Edf. Chanteclair (tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN), no Bairro do Recife e traz o tema “Corpo e Morada”. A temporada deste ano vai até o dia 5 de novembro.

Serão 28 ambientes ocupando o térreo e o mezanino do prédio, entre quartos, salas, cozinhas, lofts e estúdios, além de operações de restaurante, bar, café, livraria, galeria de arte popular e contemporânea, loja exclusiva em colaboração social com a Casa Zero, Refazenda, Ressignificarte e produtos da O Studio Faz, Azulerde e Nulinho, feitos especialmente para a ocasião. Também tem a Praça Recentro, na área externa e o palco onde vão acontecer shows e eventos culturais, abertos ao público, todas as quintas, até o final da mostra.

O projeto reúne os trabalhos de jovens talentos e grandes nomes na arquitetura e no design brasileiro, escolhidos pela curadoria da mostra. O objetivo desta edição é abordar um entendimento de casa como uma extensão do corpo, por isso o título “Corpo e Morada”.

Outra novidade é a colaboração junto com a Lightsource e com o luminotécnicos Carlos Fortes.

“Para nós, um dos pontos centrais da mostra é o que vai ficar para a cidade. Então este ano deixaremos para o Recife um Chantenclair totalmente iluminado”, disse Carla Cavalcanti, uma das diretoras da mostra.

Serviço:

36ª Casacor Pernambuco

Quando: de 22 de setembro a 5 de novembro de 2023, de terça a sábado, das 14h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Onde: Edf. Chanteclair - Av. Marquês de Olinda, 286 / Recife Antigo

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia para estudante, professor, PCD e pessoas com 60 anos ou mais mediante documento)

