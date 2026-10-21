A- A+

ARQUITETURA E DESIGN CASACOR Pernambuco ocupa galpões do Novo Cais, no bairro de São José, com 35 ambientes Mostra será realizada de 29 de outubro a 13 de dezembro, no bairro de São José, com projetos de 51 profissionais

Recife recebe, a partir de 29 de outubro, mais uma edição da CASACOR Pernambuco. Até 13 de dezembro, 11 galpões do Novo Cais, no bairro de São José, serão palco de uma programação dedicada à arquitetura, à decoração, ao paisagismo e às artes.

Com mais de 3 mil metros quadrados de área expositiva, a edição de 2026 reunirá 35 ambientes desenvolvidos por 51 profissionais, em um projeto inteiramente distribuído no térreo dos imóveis.

Sob o conceito “Mente e Coração”, a mostra propõe uma discussão sobre a influência dos espaços na qualidade de vida e nas relações humanas.

A ideia é apresentar soluções que ultrapassem o aspecto visual dos projetos e valorizem o acolhimento, o equilíbrio emocional e a convivência, além de estimular uma relação mais responsável com o ambiente ao redor.

“Queremos que a CASACOR provoque reflexões sobre a relação entre as pessoas e os espaços que habitam. O tema deste ano traduz esse desejo de pensar uma arquitetura que vá além da estética e dialogue com o bem-estar, as emoções e o modo como queremos viver”, afirma Gabriela Coutinho, sócia da mostra ao lado de Carla Cavalcanti e Isabela Coutinho.

A diversidade de propostas é uma das apostas desta edição. Entre os 35 espaços, estão estúdios, uma residência adaptada para pessoas idosas, escritório de advocacia, suíte, spa e ambientes destinados a atividades comerciais, culturais e gastronômicas.

A programação inclui ainda um estúdio de pilates e um apartamento sustentável voltado à terceira idade, novidades no conjunto de projetos apresentados pela mostra pernambucana.

O elenco reúne tanto profissionais que já participam de outras edições quanto nomes que estreiam no evento, incluindo arquitetos de outras regiões do estado e de fora de Pernambuco.

Para Carla Cavalcanti, a combinação entre trajetórias consolidadas e novos talentos contribui para ampliar as perspectivas criativas da exposição.

“Nesta edição, além de alguns ambientes diferentes, também trouxemos nomes novos da cena da arquitetura, incluindo nomes do interior e de fora de Pernambuco, que fazem sua estreia na mostra. Por outro lado, seguimos com parcerias antigas com arquitetos que há alguns anos sempre marcam presença”, explica.

Patrimônio histórico como parte do projeto

Após quatro anos instalada no Bairro do Recife, a CASACOR muda de endereço, mas preserva a proposta de ocupar construções vinculadas à história da capital pernambucana.

No Novo Cais, a arquitetura contemporânea dialogará com vestígios do passado, em uma iniciativa que busca valorizar a identidade do território.

Um dos destaques é a manutenção dos trilhos ferroviários existentes na área, incorporados ao planejamento dos espaços. O projeto de implantação, assinado por Mário Santos, utiliza essa estrutura como referência para organizar a circulação dos visitantes, com percursos que remetem às plataformas de uma estação.

“Estaremos mais uma vez num ambiente de preservação e história do Recife, o bairro de São José, que carrega consigo a memória do local. Nesta edição, vamos preservar os trilhos da segunda ferrovia mais antiga do Brasil, que fizemos questão de manter e agregar ao projeto, numa mistura de novo e antigo, trazendo encantamento e pertencimento aos visitantes”, conta Isabela Coutinho.

A iniciativa também tem a participação do Recentro, programa da Prefeitura do Recife criado em 2021 para estimular a requalificação da área central da cidade. No espaço reservado ao órgão, o público encontrará um bonde concebido pelo artista Leopoldo Nóbrega, referência ao período em que os trilhos faziam parte da mobilidade urbana da cidade.

Gastronomia, lojas e serviços

Além dos ambientes de arquitetura e decoração, o público terá acesso a estabelecimentos comerciais, espaços culturais e operações gastronômicas.

Entre as marcas e instituições participantes estão D’Unir Velas e Aromas, Cepe Livraria, Gustavo Eyewear, TWR Pilates, Centro de Artesanato de Pernambuco, joalheria Lúcia Lima e Oficina Brennand.

Na área de alimentação, a programação reúne o restaurante Cá-Já, o SOTO Café, o Sushi Garrafeira Brasil e o bar Lambarice.

Parte das operações poderá ser visitada gratuitamente, sem a necessidade de ingresso para a exposição principal, ampliando as possibilidades de circulação pelo complexo.

Os ingressos para os ambientes da mostra estão disponíveis pela internet, com desconto de 20%, no endereço appcasacor.com.br/events/pernambuco-2026.

Durante o evento, bares e restaurantes funcionarão de terça-feira a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h.

Já os espaços pagos e as lojas terão atendimento de terça-feira a sábado, das 14h às 22h, com encerramento da bilheteria às 21h. Aos domingos e feriados, o funcionamento será das 12h às 20h, com venda de ingressos até as 19h.



CASACOR

Criada em São Paulo, em 1987, a CASACOR tornou-se uma das principais plataformas de arquitetura, design e paisagismo das Américs.

A rede reúne 19 franquias no Brasil e duas unidades internacionais, na Bolívia e no Peru. Sob a direção da Editora Globo, a edição pernambucana mantém a estratégia de ocupar edifícios de importância histórica e cultural, aproximando a produção contemporânea dos espaços que ajudam a contar a história do Recife.

SERVIÇO

CASACOR PE 2026

Quando: 29 de outubro a 13 de dezembro de 2026

Onde: Galpões Casario - Cais José Estelita, São José, Recife-PE

Funcionamento: Ambientes pagos e lojas - Terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h); domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h) // Operações gratuitas (bar, café, restaurante e espaço de eventos) - Terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Ingressos: a partir de R$ 55, à venda em https://appcasacor.com.br/events/pernambuco-2026

Instagram: @casacorpeoficial

Veja também