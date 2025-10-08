Qua, 08 de Outubro

Casacor Pernambuco oferece programação musical gratuita nesta quinta-feira (9); confira

Grupo Downtown Band vai se apresentar no térreo da mostra de arquitetura, às 18h30, no Bairro do Recife

Casacor PernambucoCasacor Pernambuco - Foto: Felipe Ribeiro

A Casacor Pernambuco abre as portas, nesta quinta-feira (9), para o show gratuito do grupo Downtown Band. A apresentação reunirá clássicos marcantes da música pop dos anos 1980 e 1990, a partir das 18h30, no Espaço de Eventos Coral, que fica localizado no térrero da mostra, no Bairro do Recife.

A programação musical, aliás, seguirá todas as quintas-feiras. O acesso livre também permite que o público conheça outros espaços comerciais do evento de arquitetura, arte e decoração, em funcionamento até o dia 30 de novembro.

Essa agenda é só uma das atividades disponíveis no evento, que engloba arte, cultura, gastronomia e design.

A Bienal
A Casacor Pernambuco tem 35 ambientes do Complexo Niágara S.A, na esquina da AV. Rio Branco com a Rua do Apolo, no Bairro do Recife.

Funcionamento
A mostra acontece de terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h). Domingos e feriados, das 12h às 20h. Operações gratuitas (bar, café, restaurante e espaço de eventos): terça a sábado, das 12h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h. Ingressos:  R$ 90,00 (inteira), R$ 45 (meia-entrada) e R$70 ingresso social + 1kg de alimento. 
 

*Com informações da assessoria de imprensa!

 

