A- A+

JORNALISMO Casado há 7 anos, William Bonner é elogiado por relação amigável com Fátima Bernardes: "Maturidade" Após três décadas à frente do Jornal Nacional, onde conheceu mãe de seus filhos trigêmeos, jornalista deixa o posto para César Tralli

Separados e, por que não?, unidos. Divorciados há pouco menos de uma década, William Bonner e Fátima Bernardes mantêm uma relação amigável, com direito a viagens em família, nos últimos anos.



O atual apresentador do Jornal Nacional — que deixará o posto para o colega Cesar Tralli e assumirá, em breve, o comando do Globo Repórter — é casado, desde 2018, com a fisioterapeuta Natasha Dantas, que já esteve ao lado da ex do marido por vários momentos. Entre o ex-casal (e também ex-colegas de bancada), não há qualquer melindre quanto a isso.

Em março deste ano, William Bonner chamou atenção das redes sociais após aparecer em registros fotográficos numa viagem em família para acompanhar a cerimônia de encerramento de conclusão do curso de mestrado da filha Laura, em Grenoble, na França.



Discreto quanto à vida pessoal, o jornalista de 61 anos ganhou, na ocasião, um sem-número de elogios, por parte de seguidores, pelo fato de manter uma relação amistosa com a ex-mulher, mãe de seus filhos trigêmeos, após o fim do casamento. Em fotos publicadas no Instagram, Fátima e William apareceram lado a lado.





Na ocasião, Fátima estava acompanhada do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE). Já William tinha a companhia da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

"A maturidade que o mundo precisa", elogiou uma seguidora de Fátima Bernardes no Instagram. "Tão linda a cumplicidade dessa família", acrescentou outra pessoa. "Isso se chama pessoas educadas e evoluídas", enalteceu mais um internauta, na mesma rede social. À época, a família inteira — incluindo Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer, os trigêmeos dos jornalistas — passou os últimos dias em meio à viagem coletiva.

Quem são os filhos de William Bonner?

William Bonner é pai de Beatriz, Laura e Vinícius Bonemer, trigêmeos frutos do antigo relacionamento com Fátima Bernardes. Todos estão com 27 anos, e cada um segue um caminho distinto profissionalmente:

Psicóloga, Laura concluiu recentemente o mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais na Grenoble École de Management, na França;

Engenheiro, Vinícius também possui formação por uma instituição francesa, a Télécom ParisTech, voltada para tecnologia digital;

Designer, Beatriz mora no Rio de Janeiro e já revelou que tem vontade de desenvolver uma carreira como cantora. Nas redes sociais, ela acumula 585 mil seguidores e mostra parte da rotina e aparece em campanhas publicitárias pontuais.

Veja também