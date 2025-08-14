A- A+

ITÁLIA Casal conhecido por transformar bonecas 'Barbie' em peças de luxo morre em acidente de carro Mario Paglino, de 52 anos, e Gianni Grossi, de 54, transformavam bonecas em peças únicas vendidas por milhares de dólares

Conhecido pela transformação de bonecas Barbie em obras de arte únicas e vendidas por milhares de dólares — incluindo uma que chegou a mais de US$ 15 mil (R$ 80,8 mil, na cotação atual) em um leilão beneficente —, o casal italiano Mario Paglino, de 52 anos, e Gianni Grossi, de 54, morreram após um acidente de carro no fim de julho, segundo a agência Ansa.

O serviço de notícias italiano informou que eles morreram em uma colisão de carro com outro veículo que seguia na direção contrária na rodovia A4 Turim-Milão.

Os dois, que se casaram em Nova York em 2022, viviam e trabalhavam juntos em Novara, a oeste de Milão. Eram celebridades na comunidade global de colecionadores de Barbies, que é vasta e conta com numerosos grupos no Facebook, alguns com mais de 100 mil membros.

Dependendo de seus interesses, os fãs “compram Barbies criadas pela Mattel ou Barbies de edição limitada e únicas feitas por artistas de bonecas”, disse Kim Culmone, chefe de design de bonecas da Mattel, em entrevista.

— Existem diferentes níveis de pessoas que fazem esse tipo de trabalho — acrescentou: — E Gianni e Mario realmente estavam em um nível acima.





Aclamados por colecionadores

Paglino, designer de moda, e Grossi, diretor de arte gráfica, foram aclamados pelos colecionadores por seu trabalho meticuloso — babados e laços extravagantes, bordados, apliques, cristais, strass, lantejoulas e miçangas em seda, cetim e tule —, assim como pela atenção extrema aos detalhes e profundo conhecimento de história da moda e da arte. A maioria das Barbies de seu atelier era vendida por US$ 2.000 a US$ 3.000 (de R$ 10,7 mil a R$ 16,1 mil, na cotação atual).

Uma Barbie elegantemente vestida por eles parecia saída de uma pintura de Velázquez. Grossi e Paglino também criaram uma linha de Barbies usando trajes inspirados em obras de artistas famosos, incluindo Vincent van Gogh (“Girassóis” e “Íris”), Piet Mondrian (“Composição com Vermelho, Azul e Amarelo”), Gustav Klimt (“Retrato de Adele Bloch-Bauer I”), Andy Warhol (“Marilyn Diptych”) e Frida Kahlo (“As Duas Fridas”). Em homenagem a “Convergência” de Jackson Pollock, eles criaram um vestido de Barbie que reproduzia a técnica de pintura por gotejamento do artista.

Em algumas criações, os vestidos faziam referências sutis a Coco Chanel e Elsa Schiaparelli.

Algumas das criações de Paglino e Grossi foram inspiradas tanto na cultura pop quanto na arte. Eles criaram Barbies parecidas com personalidades do entretenimento, como Sarah Jessica Parker, Victoria Beckham, Lady Gaga e Sophia Loren.

Quem era o casal?

Gianni Grossi nasceu em 27 de novembro de 1970 e cresceu em Biella, Itália, cidade a nordeste de Turim, onde sua mãe, Marissa Grossi, trabalhava na indústria têxtil. Ela sobrevive a ele, assim como uma meia-irmã, Luisa.

Mario Paglino nasceu em 30 de junho de 1973, em Turim, sendo o mais velho de três filhos de Maria Concetta (Albano) Paglino e Guiseppe Paglino, que dirigiam uma lavanderia. Eles sobrevivem a ele, junto com seus irmãos, Max e Matteo Paglino.

Para Grossi, a fascinação por Barbie começou cedo; quando criança, ele frequentemente brincava com uma menina que tinha várias Barbies, segundo sua família.

Os dois se conheceram em 1997 e logo se tornaram um casal. Eles fundaram a empresa Magia2000 em 1999. O nome também contém as primeiras letras dos nomes de cada fundador.

Paglino e Grossi geralmente trabalhavam com Barbies feitas de silkstone, um material composto com aparência suave e semelhante à porcelana. Uma mistura de resina, quartzo e areia, ele produz uma boneca mais pesada e substancial do que as encontradas normalmente nas prateleiras das lojas (a Mattel geralmente usa silkstone para a Barbie Fashion Model Collection, uma linha de preço mais elevado voltada a colecionadores adultos).

As Barbies da Magia2000 passavam por uma transformação completa. A pintura de fábrica era removida, e elas ganhavam uma aparência totalmente nova com o uso de tinta acrílica e lápis aquareláveis. Os cabelos eram reestilizados ou completamente substituídos por fios de náilon de outra cor, num processo chamado rerooting.

Paglino criava e confeccionava as roupas, além de cuidar do cabelo. Grossi bordava e aplicava miçangas à mão. (Cristais Swarovski eram frequentes.) Ele também cuidava dos acessórios das bonecas e trabalhava com fotografia e marketing da empresa.

Eles geralmente produziam quatro coleções por ano, cada uma com cerca de 60 bonecas. Entre elas: a Pink Collection (o nome diz tudo); Bye, Bye, Summer 2018, com bonecas vestidas com roupas de lugares que Paglino e Grossi visitaram; e a Fairy Tale Collection, repleta de heroínas e vilãs.

