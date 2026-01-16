Sex, 16 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta16/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Luto

Casal de artistas pernambucanos morre em acidente de trânsito em Portugal

Jardel Souza e Adriana Nascimento eram ex-alunos do Conservatório Pernambucano de Música

Reportar Erro
Jardel de Souza e Adriana Nascimento também foram professores do Projeto Ária SocialJardel de Souza e Adriana Nascimento também foram professores do Projeto Ária Social - Foto: Reprodução/Instagram

Um casal de pernambucanos morreu vítima de um acidente de trânsito nesta quinta-feira (15), em Portugal. Jardel de Souza e Adriana Nascimento, ex-alunos do Conservatório Pernambucano de Música (CPM), residiam no país europeu.

Segundo o Conservatório, ambos construíram trajetórias marcadas pelo talento e dedicação à música. O trabalho primoroso realizado pelos dois levou o nome da instituição para além das fronteiras do Brasil. 

Leia também

• Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

• Homem morre atropelado por carro na BR-408, em Jaboatão dos Guararapes

Adriana e Jardel também foram professores do Projeto Aria Social, que publicou uma nota de pesar dedicada ao casal e parte de uma apresentação estrelada pelo casal. 

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento dos nossos queridos eternos professores Adriana Nascimento e Jardel Souza, em decorrência de um acidente de carro", publicou o projeto. 

O Projeto Aria Social é uma organização sem fins lucrativos que usa a arte-educação (dança, música, teatro) para transformar a vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Confira o vídeo de uma apresentação do casal:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Aria Social (@projetoariasocial)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter