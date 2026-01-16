A- A+

Luto Casal de artistas pernambucanos morre em acidente de trânsito em Portugal Jardel Souza e Adriana Nascimento eram ex-alunos do Conservatório Pernambucano de Música

Um casal de pernambucanos morreu vítima de um acidente de trânsito nesta quinta-feira (15), em Portugal. Jardel de Souza e Adriana Nascimento, ex-alunos do Conservatório Pernambucano de Música (CPM), residiam no país europeu.

Segundo o Conservatório, ambos construíram trajetórias marcadas pelo talento e dedicação à música. O trabalho primoroso realizado pelos dois levou o nome da instituição para além das fronteiras do Brasil.

Adriana e Jardel também foram professores do Projeto Aria Social, que publicou uma nota de pesar dedicada ao casal e parte de uma apresentação estrelada pelo casal.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento dos nossos queridos eternos professores Adriana Nascimento e Jardel Souza, em decorrência de um acidente de carro", publicou o projeto.

O Projeto Aria Social é uma organização sem fins lucrativos que usa a arte-educação (dança, música, teatro) para transformar a vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Confira o vídeo de uma apresentação do casal:

